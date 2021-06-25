إعصار التشيك.. ارتفاع عدد الوفيات إلى 5 أشخاص

أعربت مصر عن خالص التعازي والمواساة في ضحايا إعصار التشيك الذي ضرب بعض القرى الواقعة جنوب شرق البلاد، وأسفر عن عدد من الوفيات وعشرات الجرحى، وخلف أضرارًا مادية جسيمة.

وبحسب ما ورد لقي خمسة أشخاص مصرعهم في إعصار التشيك الذي أسقط أيضًا «حجارة البرد» بحجم كرات التنس في منطقة مدينتي هودونين وبيكلاف جنوب مورافيا.

وأحصى رجال الإنقاذ في الأصل ثلاث وفيات، وتوفى شخصان آخران في وقت لاحق في المستشفى.

وعولج في إعصار التشيك أكثر من 150 شخصًا من الإصابات في المستشفيات، وتطلب 60 منهم دخول المستشفى وحصل العشرات على الإسعافات الأولية من قبل المستجيبين لحالات الطوارئ.

إعصار التشيك

وطلب رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش من رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، ورئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، المساعدة من الصناديق الخاصة بالاتحاد الأوروبي للكوارث بعد إعصار التشيك.

وصرحت مفوضة الاتحاد الأوروبي فيرا جوروفا بأن المفوضية الأوروبية مستعدة للمساعدة وهي على اتصال بالفعل مع السلطات التشيكية.

وقطع «بابيس» زيارته إلى بروكسل، بسبب إعصار التشيك، ليتمكن من زيارة مدن جنوب مورافيا المتضررة، قائلًا: إن الكارثة كانت نوعا من نهاية العالم لجمهورية التشيك التي لم يرها من قبل، كما أبعث بأحر التعازي لأسر الضحايا.

وأضاف «بابيش» أن عاصفة إعصار التشيك دمرت نحو 2000 منزل وبلغت الأضرار «مئات الملايين» من التيجان.

قال الرئيس التشيكي ميلوش زيمان إنه أرسل حرس القلعة إلى المنطقة، لمساعدة المواطنين على القضاء على عواقب هياج الطبيعة.

وغرد المتحدث باسمه جيري أوفتشيك بقائمة الطرق التي يمكن للأشخاص من خلالها تقديم الدعم المالي لمساعدة المتضررين.