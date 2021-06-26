تامر حسنى يعلن تحقيق «مش أنا» 18 مليون جنيه في أول أيام عرضه

أعلن النجم تامر حسنى تحقيق فيلمه الجديد «مش أنا» لـ 17 مليونا و700 ألف جنيه في أول أيام عرضه بمصر والوطن العربي، مستنداً إلى تصريحات الموزع السينمائي محمد ناقرو.

وكتب «حسني» عبر حسابه الرسمى بتطبيق «انستجرام»: «الحمدلله.. وشكراً لكل الجماهير الحبيبة في مصر والوطن العربي وجميع أنحاء العالم اللي النهاردة خلوني أحقق رقم سينمائي قياسي في حياتي لأول يوم عرض للفيلم بمجموع إيراداته داخل مصر وخارجها».

وأضاف تامر حسني في منشوره: «الحقيقة كنت بحلم أحقق رقم كبير عشان نسبة إشغال السينمات 50%؜ بس، ودا كان تحدي كبير إني أخد الخطوة دي للوقوف جانب الصناعة والفيلم ينزل في الوقت دا، بس ربنا كريم وبيكرم على قد المجهود، بس مجاش في دماغي الرقم دا خالص الحقيقة، لأنه أعلى من أي رقم حققته في حياتي في زمن الـ 100%؜ إشغال».

واختتم بطل فيلم «مش أنا» حديثه قائلاً: «اللي مفرحني أكثر من الرقم هو احترامكم للعمل وآراءكم فوق الإيجابية اللي بحمد ربنا عليها على الفيلم بشكل عام، ولدوري وأدوار كل أبطال وصناع العمل.. شكراً أستاذ محمد ناقرو».

قصة الفيلم

وتدور أحداث فيلم «مش أنا» حول شخصية «حسن» الذي يصاب بمرض نادر، حيث تدفعه يده للقيام بعدد من التصرفات دون إرادته، ما يضعه تحت ضغط نفسي هائل، خاصة مع معاناة والدته التي تجسد دورها الفنانة سوسن بدر، من مرض معين، وتتوالى الأحداث في أجواء من الكوميديا والدراما.

أسماء باقي الأبطال

ويشارك في بطولة الفيلم حلا شيحة، ماجد الكدوانى، شيرين وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم إياد نصار، عصام السقا، صبرى عبدالمنعم، الفنان السعودى فايز المالكي، من تأليف تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق.