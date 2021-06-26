7 معلومات عن متحف التراث بالقرية البدوية في مطروح (صور)

متحف التراث البدوى بالقرية البدوية في مطروح، كيان يجمع الموروث الثقافي المميز الذى تشتهر به القبائل العربية للحفاظ على التراث البدوى الأصيل في محافظة مطروح، وأكد الحاج عطية شتا رئيس مجلس إدارة القرية البدوية بمطروح، أن متحف التراث افتتحه الممثل الليبى الفنان سليمان بورقبه، مساء الجمعة، وهو أحد الممثلين الليبيين ابن القبائل العربية وله شعبية كبيرة بين القبائل ومهتم بالتراث البدوى، وشارك بالحضور لفيف من شباب قبائل مطروح، وسط ترحاب كبير به فى مصر بلده الثاني.

مالا تعرفه عن متحف التراث البدوى بالقرية البدوية بمطروح

يمثل متحف التراث البدوى في القرية البدوية قيمة كبيرة لأبناء القبائل العربية في محافظة مطروح، وتقدم «الوطن»، 7 معلومات عن متحف التراث البدوى.

- يضم متحف التراث البدوى بالقرية البدوية بمطروح، أقدم الأدوات التى كان يستخدمها أبناء القبائل في الزراعة.

- الأزياء البدوية الأصيلة للمرأة، والحلى وأدوات الزينة للفتيات.

- يؤرخ لمعركة وادي ماجد الشهيرة، التي حارب أبناء القبائل العدو الإنجليزى برئاسة القائد اسناو، وهزموهم في مطروح على ظهر الخيول العربية، وهم يحملون السلاح.

- الزواج على ظهر الإبل وزفة العروس البدوية، وسط الخيول.

- الخيمة البدوية، بيت العرب الذى يستقبل أبناء القبيلة والضيوف، وراكية النار.

- أدوات طحن الحبوب، الطحين، والتى تسخدم منتجها في صناعة الخبز والمأكولات الشعبية في مطروح.

- كيفية شوى الذبائح على الحطب، كإحدى الأكلات البدوية الشهيرة.

القرية البدوية في مطروح.. أيقونة الحفاظ على التراث القديم

منذ 25 عاما وكان حلم إنشاء القرية البدوية في مطروح، حسب الحاج عطية شتا مؤسس القرية البدوية، والذي أكد لـ «الوطن»، أننا نحافظ على هويتنا البدوية من خلال القرية البدوية ومن ليس له ماضى ليس له حاضر أو مستقبل، والقرية تؤرخ للتراث البدوى وتحافظ عليه وتجمعه، شارحا، القرية البدوية بها ركن خاص بالحيوانات والطيور البرية النادرة كالغزال والنسناس، والنعام، والطاووس، كما يوجد بالقرية أول كهف ملح أنشأ في مصر، وهو تجربة أجنبية، نفذناها في مصر، ويجذب الزائرين من مختلف المحافظات، كما يوجد نجع، في القرية يحاكى النجوع البدوية في الصحراء، يضم الخيام، والأكلات البدوية، والخيول والإبل، والشلالات، ومضمار الخيل، ومتحف التراث البدوى، وهدفنا نقل الثقافة البدوية للأجيال الجديدة، للأبناء والأحفاد، للحفاظ على التراث.