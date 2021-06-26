«بالبلاستر على أنفها».. أول ظهور لابنة هيفاء بعد العملية الجراحية (صور)

نشرت زينب فياض ابنة المطربة هيفاء وهبي، عبر استوري «الانستجرام» الخاص بها، مجموعة صور لها في أول ظهور لها عقب عملية تجميل أنفها، وهي بصحبة أصدقائها وبناتها تحتفل بعيد ميلادها.

وظهرت «زينب» وهي مازالت آثار العملية على أنفها حيث لم تزل «البلاستر»، حتى الآن.

ابنة هيفاء وهبي تعلن خضوعها لعملية جراحية

وأعلنت منذ اسبوع زينب فياض، عبر صفحتها الشخصية على موقع «انستجرام»، خضوعها لعملية جراحية دون الإفصاح عن نوع العملية، فقد نشرت صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات، من داخل أحد المستشفيات بالكويت، وعلقت على الصورة قائلة: «وصار موعد العملية دعواتكم».لتنهال عليها الدعوات من متابعيها ويتضح خضوعها لعمليه تجميل إنف.

وقبل دخولها العمليات بأيام كتبت عبر انستجرام "لم أخشى من إجراء العملية الجراحية ولم تتخيلوا مقدار سعادتي لإجراء العملية لأن الدكتور مريح، سبحان الله لم أخشى من العملية وتوكلي على الله».

معلومات عن زينب فياض

زينب هي الابنة الوحيد للمطربة هيفاء وهبي من ابن عمها نصر فياض والذي تزوجته هيفاء عام 1990، ولم تستمر الزيجة فترة طويلة حيث انفصلت منه عام 1994.كانت زينب مختفية فترة عن الأضواء حيث كانت ترتدي الحجاب، لتفاجئ الجميع بخلعها الحجاب والظهور عبر السوشيال ميديا.واهتمت مؤخرا بشكل كبير بعالم الأزياء والمكياج، حيث تنشر كل فترة عبر «انستجرام» أحدث سيشن تصوير لها، كما حرصت على ظهور بناتها معها خلال هذه الجلسات.