اشتباكات بين عصابات بالمكسيك.. والصين تصادر 5.55 طن من المخدرات

شهدت عدة دول من بينها دولة عربية، أحداث متعلقة بتجارة المخدرات ومكافحتها، منها الاشتباكات التي وقعت بين عصابات المواد المخدرة في المكسيك والتي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 35 شخصا، كما صادرت السلطات الصينية،5.55 طن من المخدرات على طول حدودها منذ بداية عام 2021.

وشهدت موريتانيا، ضبط أكثر من طن من الحشيش الهندي، في مخزنين منفصلين.

قتل ما لا يقل عن 35 شخصا في اشتباكات بين عصابات المخدرات في ولاية «زاكاتيكاس» وسط المكسيك، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقالت وسائل إعلام مكسيكية نقلا عن مصادر حكومية، إن الاشتباكات بين مسلحي عصابتي المخدرات «خاليسكو الجيل الجديد» و«سينالوا» وقعت في مدينة «سان خوان كابيسترانو»، واستمرت منذ عصر أميس الأول الخميس حتى صباح أمس الجمعة.

من جهتها، عثر عناصر الجيش والنيابة العامة المكسيكية في موقع الاشتباكات على 35 جثة وسيارتي «بيك اب» محروقتين.

السلطات الصينية تعتقل اعتقال 665 مشتبها جنائيا في قضايا مخدرات

وفي الصين، صادرت السلطات الصينية، 5.55 طن من المخدرات على طول حدودها منذ بداية عام 2021، وقالت «الهيئة الوطنية للهجرة»، أمس الجمعة، إنه تم التعامل مع إجمالي 571 قضية جنائية متعلقة بالمخدرات خلال هذه الفترة، مما أدى إلى اعتقال 665 مشتبها جنائيا ومصادرة 323.58 طن من المواد الكيماوية.

وشددت الهيئة الصينية، ملاحقتها للجرائم المتعلقة بالمخدرات في المناطق الحدودية، مع التركيز بشكل خاص على وقف تدفق المخدرات إلى داخل البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

ويحتفل العالم، اليوم، باليوم الدولي لمكافحة تعاطي المخدرات والاتجار غير المشروع بها.

وبموجب القرار 42/112 المؤرخ 7 ديسمبر 1987، قررت «الجمعية العامة للأمم المتحدة»، الاحتفال بيوم 26 يونيو من كل عام، يوما دوليا لمكافحة استخدام المخدرات والاتجار غير المشروع بها من أجل تعزيز العمل والتعاون من أجل تحقيق هدف إقامة مجتمع دولي خال من استخدام المخدرات.

ويهدف الاحتفال العالمي، الذي يدعمه كل عام الأفراد والمجتمعات المحلية والمنظمات المختلفة في جميع أنحاء العالم، إلى زيادة الوعي بالمشكلة الرئيسية التي تمثلها المخدرات غير المشروعة في المجتمع، وفقا لما ذكره موقع منظمة الامم المتحدة على الإنترنت.

في سياق متصل، قادت عملية نوعية للمكتب الوطني لمكافحة المخدرات والمواد ذات التأثير النفسي في موريتانيا، إلى ضبط أكثر من طن من الحشيش الهندي، في مخزنين منفصلين كان يشرف عليهما ثلاثيني يبيع بهارات بغرض التمويه، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأعلن وكيل الجمهورية في ولاية نواكشوط الغربية، أحمد عبدالله المصطفى، أن المكتب الوطني لمكافحة المخدرات، تمكن من ضبط طن و100 كيلو جرام من الحشيش الهندي في «نواكشوط» خلال الأيام الأخيرة.

وأضاف المصطفى، في تصريحات صحفية، أمس، أن الشرطة الموريتانية تمكنت من اختراق نوعي لعصابة كانت تقف وراء إدخال هذه الكمية من المخدرات إلى البلاد والحيلولة دون توزيعها داخل موريتانيا.

وأشار المسؤول الموريتاني، إلى أن عملية اختراق المجموعة بدأت منذ شهر رمضان الماضي، حيث تم توقيف عنصر من العصابة المنظمة، حين تم الحصول على معلومات عن إدخال شحنة من المخدرات إلى البلاد، واستمر تتبع هذه الشحنة لمعرفة الطريق التي سلكته إلى أن تم توقيف الشخص المسؤول عن التخزين.