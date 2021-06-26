حزن في قنا لوفاة أحد أبناء المحافظة في السعودية.. «20 سنة غربة عشان خاطر أسرته»

حالة وفاة جديدة سجلتها دفاتر شهداء الغربة لأبناء محافظة قنا، حيث توفي عبده أبوالوفا الحريري، ابن قرية الحسينات، التابعة لمركز أبوتشت، إثر سكتة قلبية في دولة السعودية، عن عمر ناهز 50 عاما، ومازالت أسرته تنتظر وصول جثمانه لتشييعه إلى مثواه الأخير، ويعد الشهيد الثاني خلال أسبوع .

ويقول حسن ماهر، أحد أهالي القرية، إن الحزن خيم على أهالي قرية الحسينات، بعد سماعهم نبأ وفاة شهيد الغربة ،عبده أبوالوفا الحريري، الذي فقد حياته أثناء عمله في المملكة العربية السعودية، للبحث عن فرصة لحياة أفضل.

وأكد «ماهر»، أن المتوفى يبلغ من العمر 50 عاما، مؤكدا أنه كان طيب القلب، وذو أخلاق عالية، وكان محبوبا من الجميع، داعيا الله أن يرحمه، ويغفر له، ويسكنه فسيح، ويحتسبه من الشهداء .

ويوضح محروس عيد ، أحد أقارب المتوفى، أن الراحل أصيب بسكتة قلبية مفاجئة توفي على إثرها في المملكة العربية السعودية، مؤكدا أنه قضى في غربته حوالى 20 عاما، لتحسين معيشته، ومساعدة أسرته المكونة من زوجة، وبنت تبلغ من العمر 5 أعوام، بحثا عن فرصة لحياة أفضل.

وأشار إلى الإنتهاء من كافة الأوراق لإعادة جثمانه إلى مصر، لدفنه في مقابر العائلة بالقرية، لافتا إلى أن الجثمان سيصل اليوم، وقال أكرم محمد جلال إن الشهيد مصطفى عبده، لديه طفلين وسافر منذ 4 سنوات ولم يرهما من وقتها، وتوفي إثر سقوطه من عمارة يعمل بها.