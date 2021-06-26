تقرير: «اكتشافات الأحفاد 73 كشفا أثريا أذهلت العالم»

بعنوان «اكتشافات الأحفاد .. 73 كشفا أثريا أذهلت العالم»، عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد والإعلامية دينا شرف، تقريرا تلفزيونيا يرصد اهتمام الدولة المصرية بملف الآثار المصرية.

وأوضح التقرير: «استطاعت مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن تخطو خطوات كبيرة في ملف الآثار المصرية، حيث تجاوز حجم ما تم استخراجه من باطن الأرض 73 كشفا أثريا أذهل العالم أجمع، وأصبحت الحضارة المصرية محط اهتمام كل شعوب العالم، وكان من أهم الاكتشافات خلال السنوات الماضية، الإعلان عن 16 مقبرة عائلية بداخلها 30 تابوتا تخص كبار كهنة المعبود حوتي بمنطقة أثار الغريفة».

وتابع «تم اكتشاف عدد من المقابر والتوابيت الحجرية والتماثيل الخشبية والأواني والتمائم بمنطقة الغريفة في تونا الجبل، بالإضافة إلى الكشف عن مقبرة فريدة ترجع للعصر الصاوي بمنطقة البهانسة فيما حقق الإنجاز في سقارة كشفا عن مجموعة من التوابيت الحجرية والخشبية والأثاث الجنائزي بموقع جبانة الحيوانات والطيور المقدسة بمنطقة أثار سقارة».

وذكر التقرير، أنه تم إعلان الكشف عن أكثر من 100 تابوت خشبي ملون و40 تمثال خشبي للاله بتاح سوكر وعدد من التماثيل والتمائم بالإضافة إلى 4 أقنعة من الكرتوناج المذهب.

وشهدت مصر في العام الجاري عددا كبيرا من الاكتشافات الأثرية التى كان أبرزها لوحة تعود إلى عصر أمنحتب الثاني وتماثيل وقطع أثرية بسقارة و16 دفنة بمحافظة الإسكندرية ترجع إلى فترة الحكم اليوناني والروماني، في الفترة ما بين 641 ق.م حتى 330 ق.م، داخل مقابر منحوتة داخل الصخور بمعبد «تابوزيريس ماجنا» غرب الإسكندرية.