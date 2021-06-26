بدء امتحان اللغة الإنجليزية بحضور 39 ألف طالب وطالبة بالثانوية الأزهرية

بدأ نحو 39 ألف طالب وطالبة في القسم العلمي بالثانوية الأزهرية، أداء امتحان اللغة الأجنبية أو اللغة الإنجليزية والذي يستمر لمدة 3 ساعات حتى الثانية 12 ظهر اليوم السبت 26 يونيو 2021، وذلك في سابع أيام امتحانات الثانوية الأزهرية 2021 التي انطلقت السبت الماضي 19 يونيو الجاري بمادة الفقه، وسط إجراءات احترازية لمنع تفشي وباء فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وأبرز تلك الإجراءات فصل طلاب القسم العلمي عن الأدبي، حيث يمتحن طلاب كل قسم في يوم مختلف.

امتحان اللغة الإنجليزية

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لـ امتحانات الثانوية الازهرية 2021 حسب ما تم إعلانه 113 ألفًا و473 طالبًا وطالبة، منهم 63 ألفًا و765 طالبًا، و49 ألف و708 طالبة، كما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي 38 ألفًا و719 طالبا وطالبة، مقسمين 21 ألفًا و35 طالبًا، و17 ألفًا و784 طالبة، بينما يبلغ عدد طلاب القسم الأدبي 74 ألف 754 طالبا وطالبة مقسمين 42 ألفًا و730 طالبًا، 32 ألفًا و24 طالبة.

امتحانات الثانوية الأزهرية 2021

وقال الدكتور أسامة داوود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، في تصريح سابق لـ«الوطن»، إنه يتم تصحيح امتحانات الثانوية الأزهرية 2021 يوما بيوم، وأن النتيجة النهائية ستعلن في غضون أسبوع أو اثنين من انتهاء جميع الامتحانات، حيث من المقرر أن تنتهى امتحانات الثانوية الأزهرية يوم 1 أغسطس، على أن تنعقد امتحانات الدور الثاني للشهادات (الثانوية، العلوم الإسلامية، وإعدادية وثانوية البعوث) يوم السبت 4 سبتمبر 2021 وتنتهي يوم الاثنين 13 سبتمبر 2021.

وفيما يتعلق بامتحان اللغة الأجنبية لطلاب القسم العلمي اليوم، فقد بدأت لجان الامتحانات عملها الساعة 9 صباحا، حيث تجرى امتحانات الثانوية الأزهرية 2021 في 609 لجان.

وأعلن قطاع المعاهد، اتخاذ عددًا من التدابير الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، ومنها تطعيم كافة العاملين بالامتحانات من مراقبين وملاحظين ومصححين وعمال وإداريين بلقاح كورونا، كما تم تطعيم القوافل التفتيشية من مشيخة الأزهر وقطاع المعاهد، للتفتيش على لجان الامتحانات.

وبعيدًا عن امتحان اللغة الأجنبية لطلاب القسم العلمي اليوم، قرر قطاع المعاهد الأزهرية أيضًا تشكيل غرف عمليات خاصة بـ امتحانات الثانوية الأزهرية 2021، وخصصت أرقامًا «واتساب» لتلقي شكاوى امتحانات الثانوية الأزهرية، 01002077995 مكتب وكيل الأزهر، و01223343001 مكتب رئيس قطاع المعاهد.