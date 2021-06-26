هل يحق للمستفيدين من المعاش الانتفاع بمبادرة التمويل العقاري؟

قالت مصادر مصرفية بالبنك المركزي المصري، إنه يحق للابنة أو الزوجة المستفيدة من معاش الوالد أو الزوج، الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري الجديدة، بشرط ألا يتجاوز 75 سنة عند سداد آخر قسط من القرض.

كلما كان المستفيدين أصغر سناً زادت فرصة حصولهم على التمويل

المصادر قالت لـ«الوطن»، إنه يجب على الابنة أو الزوجة المستفيدة من معاش الوالد أو الزوج، أن تتقدم بطلب تحويل المعاش الخاص بها على الجهة الممولة، مشيرةً إلى أنه كلما كان سن المتقدم أو المتقدمة في هذه الحالة أصغر كانت فرصتهم أكبر في الحصول على التمويل.

ويعمل «المركزي» حاليًا على الانتهاء من ضوابط المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري الجديدة بفائدة 3% متناقصة، والإعلان عن تفاصيلها قريبًا، خاصة أن ملامح المبادرة والشروط العامة أُعلنت قبل أيام، وتتضمن ألا يزيد الدخل الشهري لمتوسطي الدخل عن 10 آلاف جنيه للأعزب و14 ألف جنيه للأسرة، و4.5 ألف جنيه للأعزب أو 6 آلاف جنيه للأسرة الواحدة وذلك لمنخفضي الدخل.

شهادة إثبات الدخل ضرورية للحصول على التمويل العقاري

وتشمل الأوراق المطلوبة للاستفادة من مبادرة التمويل العقاري، صورة من بطاقة الرقم القومي سارية، وصورة بطاقة الرقم القومي للزوجة سارية، وإيصال مرافق حديث أو فاتورة تليفون، وقسيمة الزواج/ الطلاق إن وجد، وشهادة إثبات الدخل، ومن بين شروط الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وألا يكون العميل قد سبق أن حصل على قروض من البنوك تجاوزت قيمتها 40% من إجمالي دخله الشهري، ويشترط أن يكفي راتبه لسداد قسط الوحدة.