«MGM» تحصل على حقوق أول تجارب زوي كرافيتز الإخراجية «Pussy Island»

حصلت شركة «مترو جولدوين ماير»، في أول صفقة كبرى في السوق الافتراضي لمدينة كان، على حقوق التوزيع العالمية لفيلم «Pussy Island»، كتابة وإخراج زوي كرافيتز، وذلك في أول تجاربها الإخراجية، والذي تشارك في بطولته نعومي آكي، إلى جانب تشانينج تاتوم.

وقالت الممثلة والمخرجة الأمريكية زوي كرافيتز، إنها كانت ترغب في لعب دور البطولة في الفيلم، إن لم تكن تقوم بالإخراج، مضيفة: «يشرفني أن أكون شراكة مع استوديو مبدع مثل MGM لهذا المشروع، إن التزامهم بفن سرد القصص هو أمر احترمه واحترمه حقًا، ونعومي آكي موهبة غير عادية ولا يسعنا الانتظار لرؤيتها تقدم هذا الدور»، وذلك وفقا لما نشره موقع «ديدلاين».

ومن جانبه، قال مايكل دي لوكا، رئيس مجلس إدارة شركة «مترو جولدوين ماير» عن عملية الاستحواذ، في بيان صحفي: «نحن متحمسون للغاية لأن نكون جزءًا من أول تجربة إخراج لزوي كرافيتز، حيث سيكون الفيلم بداية هامة لمسيرة زوي المهنية في الإخراج»، متابعا: «هذا فيلم تشويق في الوقت المناسب، وملئ بروح الدعابة اللاذعة التي نتوقع أن تأسر الجمهور تماما».

وتلعب عومي آكي دور «فريدا»، وهي نادلة شابة ذكية في لوس أنجلوس وتضع عينها على أحد أقطاب التكنولوجيا «سلاتر كينج»، الذي يقوم بدوره تشانينج تاتوم، حيث تشق طريقها بمهارة إلى الدائرة المقربة منه، وفي نهاية المطاف تكون مستعدة لرحلة العمر عندما تذهب معه إلى جزيرته الخاصة، وعلى الرغم من الأجواء وحفلات الرقص في وقت متأخر من الليل، تشعر «فريدا» أن هناك المزيد في هذه الجزيرة مما تراه العين، شيء مرعب.

يشار إلى أن الممثلة نعومي آكي، حصلت على جائزة «بافتا» عن فئة أفضل تمثيل عن أدائها لشخصية المغنية الأمريكية ويتني هيوستن في فيلم السيرة الذاتية بعنوان «I Wanna Dance With Somebody» للمخرجة ستيلا ميجي، ودور البطولة في الموسم الثاني من المسلسل الحائز على جائزة «بافتا»، «End of the F * cking World» المعروض على منصة «نتفليكس»، بينما تشارك في الوقت الحالي في بطولة الموسم الثالث من مسلسل «Master of None».