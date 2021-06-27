اليوم.. تسليم وحدات «سكن لكل المصريين» بأكتوبر الجديدة

يبدأ جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، اليوم الاحد، فى تسليم 3456 وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين - محور منخفضي الدخل»، بمنطقة الـ800 فدان، بقطاعي «ج - د»، داخل مدينة أكتوبر الجديدة.

ويستمر تسليم الوحدات السكنية، للفائزين بها، من اليوم الأحد الموافق 27 يونيو الجاري، حتى بداية أغسطس المقبل، وذلك استمرارًا لجهود الدولة في توفير الوحدات السكنية للمواطنين.

ونبه جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، المواطنين الفائزين بالوحدات، بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة، مع اتخاذ التدابير الاحترازية وارتداء الكمامة عند الحضور.

وتطبيقا للإجراءات الإحترازية، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، حرص جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، على عمل جدول التسليم خلال مواعيد مختلفة حفاظاً على الصحة العامة وعدم حدوث تجمعات تجنبا للإصابة بفيروس كورونا المستجد أو ما يعرف بـ كوفيد-19.

وتتمثل إجراءات استلام الوحدات السكنية، فى توجه العميل الفائز بالوحدة، لبنك التعمير والإسكان (فـرع التجمع الخامس)، وذلك لإنهاء إجراءات البنك. ثم التوجه بخطاب البنك لمكتب خدمة المواطنين بالتجمـع الثالث، وذلك لتسجيل البيانات، وأخيرا استلام خطاب موجه للمهندس المشرف على المشروع لمعاينة واستلام الوحدة.​​​​​​​​

يذكر أن «سكن كل المصريين»، هو مبادرة أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير وحدة سكنية لكل مواطن مصري، وذلك لتحقيق رغبته في امتلاك مسكن خاص به.

وتستهدف مبادرة «سكن كل المصريين»، المواطنين من محدودى ومتوسطي الدخل، كى تستطيع تلك الفئات الحصول على وحدة سكنية آدمية، توفر لهم الحياة الكريمة، وبأسعار تتناسب مع حدود الدخل الخاصة بهم.

ويأتى ذلك تزامنا مع خطة الدولة، التى تسعى إلى تحقيقها، ممثلة فى وزارة الإسكان والمرافق، وصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، وهى توفير وحدات سكنية، داخل المدن الجديدة، للمواطنون من محدودى ومتوسطي الدخل.

واعتادت وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، على طرح عدد كبير من الوحدات السكنية، داخل المدن الجديدة، من حين لآخر، بمساحات وأسعار مختلفة، وشروط معينة وطريقة سداد محددة.