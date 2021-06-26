أجهزة تعويضية مجانية للمحتاجين بالبحيرة.. تعرف على شروط الحصول عليها

مساعدات لا تتوقف لذوي الاحتياجات الخاصة، تقدمها الجمعيات الأهلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة، من خلال تفعيل الكثير من المبادرات ولعل أهمها مبادرة حياة كريمة، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمساعدة سكان القرى المحرومة والنهوض بهم من الفقر إلى الحياة التي يستحقها سكان الريف.

دور هام لمؤسسات المجتمع المدني

وأكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على دور مؤسسات المجمع المدني والجمعيات الأهلية، في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

وأشاد محافظ البحيرة بالدور الحيوي والهام الذى تقوم به جمعية الأورمان في هذا الشأن، وخدمة المجتمع من خلال تقديم المساعدات المادية والعينية، والمساهمة فى جميع الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وعن كاهل المواطنين بالقرى الأكثر إحتياجاً من خلال تقديم كافة سبل الرعاية الإجتماعية وتوفير حياة كريمة لهم.

26 جهاز تعويضي مجانا للمحتاجين بالبحيرة

وصرح عادل درغام، مدير جمعية الأورمان بالبحيرة، أنه تم تسليم عدد 26 جهاز تعويضي بتكلفة إجمالية 390 ألف جنيه.

يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، وعن كاهل المواطنين بالقرى الأكثر احتياجاً، من خلال تقديم كافة سبل الرعاية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة لهم.

كيفية اختيار الأسر المستحقة للدعم

وأعلن تحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية، من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة، وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعي، والإدارات المختلفة بمدن ومراكز المحافظة.