5 أسباب تدفعك لمشاهدة مسلسل ليه لأ الجزء الثاني

نجح مسلسل ليه لأ الجزء الثاني في جذب اهتمام قطاع كبير من المشاهدين، وعلى الرغم من عرضه حصريا على منصة «شاهد VIP»، إلا أنه حقق ردود أفعال واسعة وإشادات نقدية سواء للمخرجة مريم أبو عوف أو طاقم التمثيل وعلى رأسهم الفنانة منة شلبي.

مواعيد عرض مسلسل ليه لأ الجزء الثاني

ويذاع مسلسل ليه لأ الجزء الثاني، الذي ينتمي لأعمال الـ15 حلقة، على مدار 3 أيام أسبوعيا من الأربعاء إلى الخميس، على المنصة الإلكترونية التابعة لشبكة قنوات «MBC»، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مصر والحادية عشر مساء، بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وتستعرض «الوطن» 5 أسباب تدفع الجمهور لمشاهدة مسلسل ليه لأ الجزء الثاني:

- وصلت الفنانة منة شلبي إلى حالة كبيرة من النضج الفني، وهو ما انعكس على أدائها التمثيلي في الفترة الأخيرة، حيث تتوحد بشكل كبير مع شخصية الطبيبة «ندى»، التى تدرك فجأة أنها وحيدة وفي حاجة إلى طفل لتملئ فجوة مشاعر الأمومة بداخلها ولكن تجد نفسها تواجه المجتمع القاسي بمفردها.

- سليم مصطفى أو «يونس» الطفل الصغير الذي تكفله الدكتورة «ندى» من أحد دور الأيتام، من أبرز نقاط القوة في المسلسل، فكل مرة يظهر فيها على الشاشة يذيب قلب المشاهدين بتلقائيته وبرائته الكبيرة، فضلا عن أداءه التمثيلي بشكل يتوافق مع صغر سنه، وكونها التجربة الدرامية الأولى بالنسبة له.

- لم يقتصر الاهتمام بالتمثيل على الأدوار الأولى فقط، حيث نجحت المخرجة مريم أبو عوف في توظيف الممثلين الذين يظهرون على الكاميرا للمرة الأولى بشكل جيد ليقدموا أداء مميز كلا في مكانه، من أبرز الأدوار التي خطفت الأنظار إيناس الفلال التي قامت بدور «ماما عفاف»، مديرة دار الايتام، أو نجلاء يونس التي قامت بدور موظفة وزارة التضامن الاجتماعي

- ناقش العمل عدد من القضايا الهامة والتي قامت الكاتبة بمزجها داخل الدراما بشكل مناسب، منها التنمر ونظرة المجتمع وتعاملهم مع الأطفال الأيتام، بالإضافة إلى تقبل البعض فكرة الحاجة إلى المساعدة النفسية في مثل حالة «سالي» التي فقدت ابنها الرضيع منذ 3 سنوات ولم تسطيع التعامل مع مشاعر الحزن بداخلها، خاصة مع رفضها لمساعدات الجميع، حتى تبدأ في الذهاب إلى طبيبة نفسية تساعدها في فهم مشاعرها والتأقلم معها.

- رشاقة السيناريو من أبرز عوامل القوة في المسلسل، فتناول الأحداث دون مط أو تطويل.