المتهمة بخطف «طفل أبو الريش» للقاضي: «كان نفسي يبقى عندي ابن»

اعترفت المتهمة الزهراء حسين، بخطف طفل من مستشفى أبو الريش عند سؤال رئيس المحكمة لها عن الواقعة، وبكت قائلة: «أنا متجوزة المتهم ياسر عرفي، وهو مكنش متفق معايا إني أخطف حد، وعملت كده علشان كنت عاوزة طفل يبقي ابني وليا».

تعقد الجلسة في محكمة جنايات القاهرة الدائرة 23 جنوب في التجمع الخامس، برئاسة المستشار حمادة محمد شكري، وعضوية المستشارين أسامة محمد علي وياسر إبراهيم محمد وأمانة سر ياسر عبدالعاطي وعبدالمسيح فل.

وكانت النيابة العامة قد أمرت، بحبس المتهمين في واقعة خطف طفل من مستشفى أبو الريش.

واستمعت النيابة إلى شهادة والدة رضيع خُطف منها يوم الحادي والعشرين من شهر مارس الجاري، بعدما توجهت به إلى مستشفى أبو الريش للأطفال لعلاجه، فاستوقفتها المتهمة منتحلةً صفة طبيبة وأخذت منها الطفل بدعوى البدء في إجراءات علاجه، وطلبت إليها تصوير بطاقتها الشخصية، فانصرفت لذلك وحينما عادت تبينت خطفها الطفل.

وطلبت النيابة العامة تحريات الشرطة حول الواقعة، والتي أسفرت عن ارتكاب المتهمة وزوجها الواقعة، فأمرت بضبطهما.

وباستجواب الأولى أقرَّت بارتكابها الواقعة بالاتفاق مع زوجها على النحو الذي جاء في شهادة الأُم المبلغة؛ لرغبتها في تربية طفلٍ لعدم قدرتها على الإنجاب، بينما أنكر المتهم ما نُسب إليه من اتهام مدعيًا أن المتهمة أحضرت الطفل إليه وأفهمتْه أنه نجل شقيقتها لتربيه، وأنه بناء على رغبتها أذاع منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت الادعاء بنسبة الطفل المخطوف إليه لتبرير تواجده معهما.