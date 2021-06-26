«بردا وسلاما».. هاشتاج يتصدر «تويتر» بعد حرائق عسير بالسعودية

نشر نشطاء سعوديون، عددًا من الصور والفيديوهات عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، تبين اندلاع حرائق هائلة في منطقة عسير بالمملكة، جراء ارتفاع الحرارة في الجو.

واشتعلت النيران منذ أمس، في متنزه الجرة، وكانت على وشك الوصول لمنازل المواطنين، وسط جهود كبيرة من قوات الدفاع المدني، التي دفعت بكل ما لديها من سيارات في محاولة لإخماد الحرائق التي تلتهب رئة المنطقة، بحسب ما ذكرته صحيفة عكاظ السعودية.

وتداول النشطاء عددًا من الفيديوهات المروعة وسط حالة من الخوف الشديد الذي انتاب عددًا كبيرًا من الأهالي سكان المنطقة المجاورة للحريق، وغرد عدد كبير هاشتاج «بردا وسلاما يا عسير».

كانت مديرية الدفاع المدني في عسير، قد أعلنت في وقت سابق، مواصلة جهود إخماد الحريق الذي اندلع في منتزهي الأمير سلطان والجرة بأبها، مؤكدة عدم وقوع أي إصابات.

من جهتها، قالت قناة «الإخبارية» السعودية الرسمية، إن فرق الدفاع المدني، سيطرت على جزء كبير من الحريق الذي اندلع في متنزه الجرة قبل امتداده إلى المنازل، في وقت سابق.

وأوضحت أن فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة بشكل كامل على الحريق الذي اقترب من منازل المواطنين، مشيرة إلى أن الفرق الميدانية تعمل على اخماد الحريق داخل الجبال.

وأصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا عن احتمالية كبيرة لتكون أمطار رعدية على منطقة عسير التي تشهد الحرائق.

اللهم إني أسألك أن تحفظ بلادنا الغالية من كل سوء، وأن تدم علينا نعمة الأمن والأمان



(ما تشوفون شر يا اهل عسير)



#بردا_وسلاما_ياعسير pic.twitter.com/NijIOKShwr — قـمـراء الـعـتيبـي  (@AL__Qamra) June 26, 2021

وحذر المركز، في بيان نشرته الوكالة الرسمية، أن الامطار "تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاًطا في الرياح السطحية وتدنًيا في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات خميس مشيط، ورجال ألمع، ومحايل، مؤكدًا أن الحالة تستمر حتى الساعة 7 مساءً.