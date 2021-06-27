أصبحت المكالمات الهاتفية من متصلين غير معروفين تُشكل تهديدًا بارزًا، إذ يمكن لها أن تخدعهم لسرقة بياناتهم المالية والمعلومات الشخصية، إلا أنّ الهواتف الذكية أصبحت أكثر قدرة على المساعدة في إيقاف مثل هذه المكالمات العشوائية الضارة والحد منها.

وعلى الرغم من وجود طرق متعددة لمنع المتصلين غير المعروفين من مضايقتك، بما في ذلك تطبيقات الجهات الخارجية في متجر آب ستور وجوجل بلاي، إلا أن الهواتف الذكية لديها بالفعل طريقة لحماية خصوصيتك عن طريق حظر مكالمات احتيال هاتفية ضارة محتملة.

وتستعرض «الوطن»، كيفية حظر مكالمات المتصلين غير المعروفين في هواتف أندرويد وآيفون وفقًا للبوابة العربية للأخبار التقنية Aitnews على النحو التالي:

كيفية حظر مكالمات المتصلين غير المعروفين في هاتف آيفون

إذا كنت تستخدم هاتف آيفون يعمل بإصدار نظام التشغيل «iOS 13» أو أي إصدار أحدث فهنالك ميزة مضمونة يمكنك تفعيلها.

هذه الميزة تُسمى Silence Unknown Callers تعمل على حظر أرقام الهواتف التي تتصل بك من قبل ولم تقم بحفظها في قائمة جهات الاتصال.

ولتفعيل هذه الميزة، قم باتباع الخطوات التالية:

- افتح تطبيق (الإعدادات) Settings في هاتف آيفون الخاص بك.

- اضغط على خيار (الهاتف) Phone.

- مرر لأسفل ثم قم بتبديل الزر الذي بجوار خيار (إسكات المتصلين غير المعروفين) Silence Unknown Callers إلى وضع التشغيل.

سيتم حظر هذه المكالمات الواردة من أرقام غير معروفة وإرسالها إلى البريد الصوتي مباشرة، وستظهر في قائمة المكالمات الأخيرة.

جدير بالذكر أن آبل تتيح للشخص الذي شارك رقم هاتفه مع مستخدم في رسالة بريد إلكتروني سيكون قادرًا على الاتصال به.

كيفية حظر المكالمات العشوائية في هاتف أندرويد

وللقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:

- افتح تطبيق (الهاتف) Phone في هاتف أندرويد الخاص بك.

- اضغط على النقاط الثلاثة في أعلى الجهة اليمنى.

- في القائمة التي تظهر لك، اضغط على خيار (الإعدادات) Settings.

ومن هنا، يجب أن يكون هناك عدد من الخيارات لحظر المكالمات الواردة غير المعروفة.