ضبط شاب مصري أصاب راكبين في حافلة بإيطاليا بعد مطالبته بارتداء الكمامة

لحظات توتر وخوف شديدين، شهدتها حافلة في مدينة فلورنسا الإيطالية، بعدما هاجم شاب مصري يبلغ من العمر 31 عاما راكبين بشفرة، وهما امرأة إيطالية الجنسية، تبلغ من العمر 63 عاما، ورجل أفريقي يبلغ من العمر 52 عاما، مصيبا كليهما بجروح خطيرة، بسبب تدخلهما في شجاره مع السائق، الذي طالبه بارتداء الكمامة، وفقا لصحيفة «الجورنالة» الإيطالية التي نشرت تقريرا مطولا عن الحادث.

وذكرت الصحيفة الإيطالية، أنه تم اعتراض الشاب من قبل دورية للشرطة أثناء محاولته الهروب في أحد الشوارع، التي ألقت القبض عليه بتهمة التسبب في إصابات خطيرة لشخصين، ومقاومة موظف عمومي، وتعطيل الخدمة العامة، وحيازة غير مبررة لأشياء يمكن أن تسبب الضرر للآخرين.

كان الشاب المصري عائدا في وقت متأخر بالليل يوم 24 يونيو- فجر الجمعة- على متن حافلة الخط 30 في فلورنسا.

وطلب السائق من الشاب المصري ارتداء الكمامة، كما هو مطلوب في لوائح مكافحة العدوى المعمول بها حاليًا.

وتروي الصحيفة الإيطالية أن الشاب المصري غضب من توبيخ السائق له، وقام أولاً بشتم سائق الحافلة لفظيًا، ثم اشتبك مع إريتري يبلغ من العمر 52 عامًا وامرأة فلورنسية تبلغ من العمر 63 عامًا تدخلا في المناقشة لتهدئة الطرفين.

ولفتت الصحيفة، إلى أن الشاب المصري سحب شفرة من جيب بنطاله، ليهاجم الإريتري البالغ من العمر 52 عامًا، الذي كان يحثه على ارتداء الكمامة.

وقام الركاب الآخرون في الحافلة، وهم في حالة صدمة من الهجوم، بإبلاغ الشرطة وخدمة الطوارئ الطبية على الفور. وتم اعتراض الشاب البالغ من العمر 31 عامًا أثناء محاولته الهرب.

وتم نقل المصابين، إلى مستشفى قريب، للمعالجة من جروح وإصابات مختلفة.

أما الشاب فلا يزال محتجزا، حيث سيعرض على محكمة في المدينة في وقت لاحق.