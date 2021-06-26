أستاذ اقتصاديات الدواء: لقاح فايزر يسبب التهاب عضلة القلب للذكور بعد الجرعة الثانية

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة، إن التحذير الأمريكي الصادر من قبل وكالة الدواء والغذاء الأمريكية، والتي تضمنت الآثار المصاحبة لمتلقي لقاح فايزر، وشعورهم بوجود التهاب في عضلة القلب، لا تزال قيد الدراسة، وأن هذا المرض يمكن علاجه بالكورتيزون، لافتا إلى أن معظم تلك الحالات ظهرت بين الشباب وليس كبار السن.

وأضاف «عنان»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية «DMC»، أن أغلب تلك الحالات قد ظهرت ما بين سن الـ12 وحتى الـ39 عاما، وخاصة في الولايات المتحدة بواقع 2229 حالة من 300 مليون حالة تلقت لقاح فايزر وهي نسبة ضئيلة.

وأوضح أن تحذير وكالة الدواء والغذاء الأمريكية، تضمن ضرورة الذهاب للطبيب فور الشعور بأي من المشكلات في عضلة القلب، خاصة بعد تلقي الجرعة الثانية من اللقاح، مشيرًا إلى أن الأطباء الأمريكان يدرسون حاليا إمكان إعطاء جرعة واحدة من اللقاح للذكور فقط، لأن الآثار السلبية للجرعة الثانية قد ظهرت عليهم.

وأكد أن كل أنواع اللقاحات تؤدي إلى حدوث أعراض جانبية بعد الحصول عليها، وهي الأعراض التي تختلف من شخص لآخر، ويحكمها ما يقوم به الجسد من تكوين أجسام مناعية ضد الفيروس بعد الحصول على اللقاح، ولاستبيانها يجب إجراء عملية إحصائية معقدة، «علشان نكون متأكدين محتاجين دراسات وافية تجاه كل لقاح».

وأضاف «عنان» أن الآثار الجانبية للقاح ساينوفارم أو اللقاحات الأخرى المعتمدة غير معلوم أعراضها الجانبية على المدى الطويل كونها لقاحات ظهرت للنور في توقيت حرج عانت منه البشرية من تفشي اللقاح، ما استلزم على منظمة الصحة العالمية إصدار تصريح طارئ لتداوله حول العالم.

وتابع: بأن «كل الآثار الجانبية بتحصل بطريقة نادرة للغاية بعدد حالات بسيط لكل مليون حالة، ويظل اللقاح بأي نوع مهم، ومن يحصل على اللقاح يجب أن يعلم بأن أي لقاح سيؤدي إلى آثار جانبية».