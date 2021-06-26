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عاجل.. ضبط 14 عنصرا إجراميا استخدموا 4 لانشات في 7 سرقات بالإكراه

كتب:

محمد بركات
07:00 م | السبت 26 يونيو 2021
بنادق آلية

بنادق آلية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيلين عصابيين، يضمان 14 عنصرًا إجراميًا لعدد 6 منهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة مركز شرطة المطرية بالدقهلية، وتخصصا في ارتكاب وقائع السرقات بالإكراه داخل بحيرة المنزلة ويستخدم كل تشكيل «2 لانش» فـي ارتكاب جرائمهم.

وضطت الأجهزة الأمنية بحوزة التشكيلين، بندقية آلية، و2 بندقية خرطوش، وفرد محلي الصنع، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى وقيامهم بإرتكاب 7 وقائع بذات الأسلوب، وبإرشادهم تم ضبط كافة المسروقات واللانشات المستخدمة فى ارتكاب جرائمهم.

 

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