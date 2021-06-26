خاصية جديدة لبحث أسهل على جوجل.. تعرف عليها

أعلنت شركة مايكروسوفت مؤخرًا عن استعدادها لإطلاق نظام ويندوز11 «Windows 11»، والذي يعد مساحة هادئة وإبداعية يمكن فيه للمستخدمين متابعة ما يُثير شغفهم واهتمامتهم من خلال خوض تجربة جديدة أسهل وأسرع من خلال النظام الجديد، وذلك انطلاقًا من قائمة «ابدأ» المتجددة وصولاً إلى الطرق الجديدة للتواصل مع الأشخاص المفضلين لديك والأخبار والألعاب والمحتوى.

وقال موقع Tom's Hardware إن نظام ويندوز 11 الجديد يعمل على الارتقاء بإنتاجية المستخدمين ووصولها لأعلى مستوى، حيث يمكن من الوصول إلى جميع التطبيقات التي يحتاجها المستخدم لإنجاز المهام المتعددة بكل سهولة باستخدام أدوات مثل تخطيطات Snap، وأجهزة سطح المكتب، وتجربة إعادة تثبيت جديدة تتسم بمزيد من السهولة والأريحية.

Windows 11.. طرق جديدة للتواصل

وأضاف الموقع أن نظام Windows 11 سيضيف طرق جديدة للتواصل، حيث يمكن للمستخدم الاتصال على الفور بالأشخاص مباشرةً من سطح المكتب لديك باستخدام Microsoft Teams، ويمكنك أيضًا التمتع بالاتصال والدردشة مجانًا، بغض النظر عن الجهاز الذي يستخدمه الآخرون.

كما يتيح Microsoft Edge العديد من عناصر واجهة المستخدم التي يمكنك الاختيار من بينها البقاء على اطلاعٍ دائم بالأخبار والمعلومات ووسائل الترفيه التي تُثير اهتمامك.

كما يمكنك النظام الجديد الحصول بسهولة على التطبيقات التي تحتاجها والعروض التي نفضل مشاهدتها في متجر Microsoft Store الجديد.

ويوفر نظام Windows11 الجديد لمستخدميه أفضل طريقة لممارسة الألعاب بأكبر تشكيلة من العناوين.

كما أن نظام Windows الجديد يتوفر على أكبر مجموعة من الأجهزة مما يمنح المستخدمين سهولة العثور على الجهاز الأفضل والأقل تكلفة بالنسبة لهم.

ومن المتوقع طرح النظام الجديد خلال الشهور القليلة المقبلة، حيث ستكون هناك ترقية مجانية لأي شخص لديه إصدار سابق حديث من Windows والأجهزة المناسبة.

ووفق المعلومات التي تم طرحها عن النظام الجديد فتظهر قائمة Start (ابدأ) الجديدة في Windows11 بشكل افتراضي في منتصف الشاشة، على الرغم من أنه يمكن تغيير أحد الإعدادات لجعله يظهر على اليسار.

وفقًا لمايكروسوفت، تستخدم القائمة «السحابة» لمساعدتك لأنها تعرض التطبيقات والمستندات الموصى بها، كما يحتوي Windows 11 أيضًا على تجربة بحث جديدة، والتي تظهر الآن في نافذة منفصلة، ومن المفترض أيضًا البحث عبر الأجهزة والخدمات، بالإضافة إلى استخدام بحث Bing على الويب.

ويمنح نظام ويندوز الجديد إمكانية تقسيم حجم شاشتك الخاصة إلى عدد من الصفحات، فعلى سبيل المثال، إذا كان لديك ثلاثة تطبيقات مفتوحة ومساحة كافية، فسيُعرض عليك النظام خيار التقسيم بالتساوي بين الثلاثة جميعًا، أو أن يشغل أحدها نصف الشاشة بينما يشغل الآخران ربعًا لكل منهما.

ويجرى حاليًا إيجاد أيقونة Teams على شريط المهام وستتمكن من استخدامها لإجراء مكالمات مع أي شخص آخر يستخدم Teams على أي جهاز، بما في ذلك أجهزة Android و iOS، ستتمكن أيضًا من إرسال واستقبال رسائل SMS من شريط المهام، كما يتيح تجربة اللمس الجديدة من خلال توفير مساحة أكبر قليلاً بين الرموز وأهداف اللمس الأكبر، لكن الواجهة ستظل كما هي إلى حد كبير.

وفي ذات السياق، جرى تحديث تجربة القلم في النظام الجديد للسماح بردود فعل لمسية أثناء الكتابة، حيث أن لوحة المفاتيح التي تعمل باللمس جديدة تمامًا، وستتيح لك تخصيص مظهرها أثناء استخدام الرموز التعبيرية أيضًا، كما تم تحسين الكتابة الصوتية وإضافة علامات الترقيم تلقائيًا أثناء أخذ الأوامر الصوتية مثل «حذف ذلك» لمساعدة المستخدم في الكتابة بسهولة.

وسيدعم متجر مايكروسوفت جميع أنواع التطبيقات، بما في ذلك تلك البرمجة بتنسيقات PWA أو UWP أو Win32، وإذا كنت تستخدم محرك التجارة الخاص بك، فلن تضطر إلى دفع أي حصة عائد لشركة Microsoft على الإطلاق.

وسيتمكن نظام التشغيل Windows 11 من تشغيل تطبيقات Android مباشرة داخل WIndows والعثور عليها في متجر MIcrosoft عبر متجر تطبيقات أمازون، وسيستخدم Windows تقنية جسر إنتل، مترجم ما بعد وقت التشغيل، للسماح لتطبيقات Android بالتشغيل أصليًا والتعامل معها مثل أي تطبيق Windows آخر يمكنك التقاطه، والتثبيت لبدء التشغيل، وما إلى ذلك.

وستعمل هذه التقنية على كل من وحدات المعالجة المركزية AMD و Intel، حيث تكتب Intel «أن تقنية Intel Bridge عبارة عن مترجم لاحق لوقت التشغيل يمكّن التطبيقات من العمل محليًا على الأجهزة المستندة إلى x86 ، بما في ذلك تشغيل هذه التطبيقات على Windows»، والأهم من ذلك، أن «نظام Android الفرعي لنظام Linux» سيعمل على كلتا العلامتين التجاريتين من المعالج.