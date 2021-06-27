ناهد صلاح تكشف كواليس اختيار أفضل 100 فيلم للمرأة في السينما

عبرت الكاتبة ناهد صلاح، عن سعادتها بإعداد كتاب استفتاء أفضل 100 فيلم للمرأة في تاريخ السينما العربية، ضمن فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة، لاختيار أفضل الأفلام العربية التى تناولت قضايا المرأة أو الأفلام التى صنعتها النساء على مدار تاريخ السينما العربية، وتحدثت ناهد صلاح عن كواليس إعداد الكتاب والمشاركين في إعداد الكتاب وأبرز الأفلام التي تصدرت القائمة.

70 ناقدا عربيا شاركوا في استفتاء أفضل 100 فيلم

وقالت ناهد صلاح لـ «الوطن»: «قمت بإعداد كتاب استفتاء اختيار أفضل 100 عن سينما المرأة العربية، الذي قام به مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة، وقمت بإعداده، تحت إشراف الناقد الكبير كمال رمزي، وبمساندة الزميل أحمد شوقي»، موضحة: «تناقشنا في المعايير التي يتم عليها الاختيار، وإذا ما كان الاستفتاء عن المرأة العربية يعنى هل نختار أفلاما يكون موضوعها المرأة أم أفلاما من صنع المرأة»، مشيرة: «تم التوافق على اختيار المعيارين الاثنين أي أفلام موضوعها المرأة وصانعات أفلام من صنع المرأة».

وتابعت: «شارك في الاستفتاء 70 ناقدا من العالم العربي، أرسلنا لهم قائمة بحوالي 1400 فيلم على مستوى السينما العربية كقائمة استرشادية، بمعنى أنه يحق لهم أن يضيفوا أو يحذفوا من القائمة».

«صمت القصور» أول القائمة و«أريد حلا» ثاني الأفلام

وواصلت «تم اختيار 100 فيلم، والفيلم الأول هو فيلم (صمت القصور) للمخرجة التونسية مفيدة الكيلاكلي، والثاني (أريد حلا)، والثالث (الطوق والأسورة)، والرابع (أحلام هند وكاميليا)، ثم بعدهم أفلام (دعاء الكروان، الحرام، زوجة رجل مهم، يوم مر ويوم حلو، عرق البلح)، وهكذا، كما يوجد لدينا بالقائمة أفلام من تونس والمغرب والجزائر وسوريا ولبنان والخليج العربي».

وانطلقت فعاليات مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته الخامسة دورة النيل، بحضور الدكتور إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، محافظ أسوان اللواء أشرف عطية ورئيسة المجلس القومي للمرأة مايا مرسي، والسفيرة مرفت التلاوي، وسفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر كريستيان برجر، والدكتورة عزة كامل، في 24 يونيو الجاري، ومن المقرر أن يستمر المهرجان إلى يوم 29 يونيو الجاي.