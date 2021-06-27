«الموسيقية» عن غير الحاصلين على ترخيص: «لا هايغنوا في الساحل ولا السوشيال»

قال المايسترو محمد أبو اليزيد، عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، إن النقابة لا تستطيع منع أي شخص من الانضمام للنقابة، حيث يقوم الشخص بتقديم أوراقه ويمثل أمام لجنة اختبار، «لو وفق يبقي أهلا وسهلا بيه، وساعتها بنقدر نتابع إزاي ياخد باله من الكلمة الكويسة واللحن الكويس وطريقة الغناء، ولكن لو موفقش مش بنقدر نعمله حاجة، وحمو بيكا ليس له علاقة بالطرب».

وأضاف «أبو اليزيد»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، على فضائية «الحدث اليوم»، أن نقيب الموسيقيين تحدث معه بالأمس، وكان حزينا للغاية، «لسه إمبارح كان بيقولي نقابة عبد الحليم وأم كلثوم وعبد الوهاب، إحنا هنوصل لغاية فين؟ وإحنا بنعمل اللي بنقدر عليه».

وأوضح أن قرار نقيب الموسيقيين بالأمس، يخص أي شخص ليس عضوا في النقابة وغير مؤهل يجب ألا يعمل في المجال الموسيقي، «وبالنسبة لحفلات السوشيال ميديا والساحل الشمالي مفيش حد فيهم هيغني إن شاء الله».

وأكد أن النقابة لم تصدر قرارا يخص وقف المطرب حمو بيكا وستناقش أمره في اجتماعها غدا.

وعلق مطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا على ما أثير من وجود قرار من نقابة المهن الموسيقية بمنعه من الغناء، مؤكدًا أن النقابة وضعته في «شعبة المونولوج» ضمن نقابة المهن الموسيقية.

وقال حمو بيكا، عبر حسابه الشخصي «فيس بوك»، «رسالة شكر واحترام وتقدير لنقيب المهن الموسيقية أمير الغناء العربي، الأستاذ هاني شاكرعلى دعمه الكبير لمغنيين ومؤدين المهرجان وإعطاء الفرصة لهم للانضمام لشعبة المونولوج».