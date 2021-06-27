متظاهرون في لبنان يحاولون اقتحام فروع البنك المركزي

حاول متظاهرون لبنانيون، اقتحام فروع للبنك المركزي اللبناني في مدينتين رئيسيتين أمس السبت، بحسب وسائل إعلام محلية، عقب استمرار تدهور الليرة اللبنانية إلى مستويات غير مسبوقة في السوق السوداء، حيث تم تثبيت سعر الدولار عند 1.507 ليرة لبناني منذ عام 1997، لكن أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد جعلت العملة الوطنية تنهار في السوق الموازية غير الرسمية.

وأمس السبت، قال صرافون لـ«وكالة فرانس برس»، إن الدولار يتم التداول به بسعر بين 17.300 و17.500 ليرة في السوق السوداء، في حين أشار البعض على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أن سعر الدولار وصل إلى 18 ألف ليرة، فيما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن عددا من المسيرات جابت شوارع طرابلس احتجاجًا على الأوضاع المعيشية الصعبة وارتفاع سعر صرف الدولار.

وكان أقدم عدد من سائقي السيارات بالأمس على قطع الطريق تحت جسر الأولي شمال صيدا، حيث ركنوا سياراتهم وسط الطريق، احتجاجًا على تردّي الأوضاع المعيشية والاقتصادية وارتفاع سعر الدولار والوقوف بالطوابير للحصول على البنزين، مما تسبب بزحمة سير خانقة في المكان وعمل الجيش على فتح طريق لمرور سيارة واحدة تلو السيارة وإعادة فتح الطريق تدريجيًا.

وقطع محتجون بالأمس عددًا من الساحات والشوارع العامة في صيدا وعند ساحة النجمة، فيما منع الجيش المحتجّين من إقفال المدخل الشمالي لصيدا قرب جسر الأولي، وفقًا لصحيفة «النهار» اللبنانية.

كما جابت مسيرات المتظاهرين معظم شوارع طرابلس احتجاجًا على الأوضاع المعيشية الصعبة وارتفاع سعر صرف الدولار، حيث نفذ المحتجّون وقفات أمام منازل عدد من السياسيين في المدينة في ظل انتشار كثيف لعناصر الجيش اللبناني.