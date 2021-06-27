«المترو»: تخفيض سرعات قطارات الخطين الأول والثاني بسبب ارتفاع الحرارة

أعلنت إدارة هندسة السكة التابعة الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، تخفيض سرعة قطارات الخطين الأول والثانى بالمترو.

وأكدت الشركة، في بيان لها، منذ قليل، أن تخفيض سرعة قطارات مترو الأنفاق سيُطبق خارج المحطات النفقية، وسيكون من سرعة 80 كيلو مترًا إلى 60 كيلو مترًا، وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وقال أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، إن تخفيض سرعة القطارات سيكون حتى الساعة السادسة من مساء اليوم.

وأوضح «عبدالهادي»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن حركة مسير القطارات بالخطوط الثلاثة للمترو تسير بصورة منتظمة، ولا يوجد أي معوقات تؤثر على حركة التشغيل.