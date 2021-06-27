735 ألف طالب بالدبلومات الفنية يؤدون الامتحانات التحريرية للدور الأول

أدى 735 ألفا و325 طالبا وطالبة بالدبلومات الفنية نظام الخمس سنوات والثلاث سنوات، صباح اليوم، الامتحان في 237 مادة (220 مادة فترة أولى – 17 مادة فترة ثانية)، في 3111 لجنة للامتحانات التحريرية (الدور الأول) للعام الدراسي 2021/2020.

وقال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، إن امتحانات الدبلومات الفنية اليوم، سارت بشكل جيد دون حدوث مشكلات؛ حيث تابعت غرفة العمليات المركزية وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات والتأكد من توافر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان.

وتابع الدكتور محمد موسى عمارة رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية، وهاشم علي جامع نائب رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية، انتظام سير الامتحانات والتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بتلك اللجان، حيث تفقدا عددا من اللجان وهي (شبرا الميكانيكية - فريد أبو حديد الإعدادية - شبرا الفندقية)، كما جرى الاطمئنان على مدى الانضباط والنظام والحالة العامة وتأمين اللجان داخل المدارس، ومتابعة توفير كل المستلزمات الوقائية وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، عدة ملاحظات، بوجود بعض المخالفات تتعلق ببعض محاولات الغش التقليدي من مذكرات والغش الإلكتروني باستخدام التليفون المحمول، وجرى تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك واستدعاء الشؤون القانونية لإعمال شؤونها حيال تلك الحالات.

جدير بالذكر أن امتحانات الدور الأول تشهد إجراء الامتحانات في 1431 مادة من خلال 3111 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، وذلك بإجمالي 816948 طالبا، بمشاركة 212951 ما بين ملاحظين ومراقبين ومراقبين أوائل ورؤساء اللجان.