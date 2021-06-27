وزير الخارجية العراقي: التعاون مع مصر والأردن مستمر لمواجهة التحديات

قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، إن التعاون بين بلاده ومصر والأردن مستمر من أجل مواجهة التحديات واستثمار الفرص في المجال الاقتصادي والسياسي والعمل المشترك.

وأضاف «حسين» في مؤتمر صحفي مع نظيريه المصري والأردني، أن قادة الدول الثلاث أكدوا استمرارية العمل المشترك في مختلف المجالات وتم تقييم المرحلة السابقة منذ عقد اجتماع القمة الثاني والذي انعقد في عمان، إذ اجتمعت الوفود المشتركة على المستويين الثنائي والثلاثي، وتم خلق أليات العمل والتفاعل في المجال الاقتصادي والتطرق إلى كل المشروعات المشتركة المتعلقة بالمدينة الصناعية.

وتابع، أن فكرة إنشاء المدينة الصناعية وصلت إلى مراحلها النهائية، كما تم التطرق إلى العمل المشترك في مجال تصنيع الأدوية والمبيدات الزراعية، بالإضافة إلى العمل في مجال الإعمار والسكن.