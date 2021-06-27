رويترز عن زيارة السيسي للعراق: إنشاء خط نفط من البصرة إلى البحر الأحمر

قالت وكالة «رويترز» الإخبارية، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للعراق، هي أول زيارة لرئيس مصري منذ غزو صدام حسين، للكويت، عام 1990.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وصل إلى العاصمة العراقية بغداد، صباح اليوم، للمشاركة في القمة الثلاثية بين مصر والعراق والأردن، مع مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي والملك عبدالله الثاني ملك الأردن، وذلك في إطار الجولة الرابعة لآلية التعاون الثلاثي التي انطلقت بالقاهرة في مارس 2019، وفقاً لما ذكره السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

وذكرت الوكالة في تقرير لها أن العلاقات بين البلدين تحسنت في السنوات الأخيرة مع تبادل الزيارات من قبل العديد من كبار المسؤولين من كلا البلدين.

ولفتت الوكالة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تحث العراق على تعزيز العلاقات مع الدول العربية لمواجهة نفوذ إيران في البلاد .

وأشارت «رويترز» الى أن القمة الثلاثية التي ستجمع قادة مصر والعراق والأردن، ستكون الجولة الرابعة من المحادثات التي تهدف إلى تعزيز التعاون الأمني ​​والاقتصادي والتجاري والاستثماري.

وعقد السيسي والكاظمي وعبدالله، قمة في عمان العام الماضي، وكان من المقرر أن تعقد قمة أخرى في بغداد، في أبريل.

وقالت الوكالة: «وقعت مصر 15 صفقة ومذكرة تفاهم في قطاعات من بينها النفط والطرق والإسكان والتشييد والتجارة في فبراير. ووافق مجلس الوزراء العراقي في ديسمبر على تجديد عقد لتزويد الهيئة المصرية العامة للبترول بـ12 مليون برميل من خام البصرة الخفيف في 2021».

وكشفت الوكالة عن مشروع ثلاثي وهو مخطط عراقي لبناء خط أنابيب لتصدير مليون برميل يوميا من الخام العراقي من مدينة البصرة الجنوبية إلى ميناء العقبة الأردني على البحر الأحمر.