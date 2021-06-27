حازم إمام يطالب بسرعة تنفيذ التأمين الصحي الشامل في كل المحافظات

أكد النائب حازم إمام، عضو مجلس النواب، أهمية نظام التأمين الصحى الذى بدأت الدولة فى تنفيذه مؤخرا، مشيرا إلى أنه خطوة مهمة جدا، وأنه رغم تأخرنا فى تنفيذه إلا أن تأتى متأخرا أفضل من ألا تأتى نهائيا، مشيدا بالمبادرات الرئاسية فى قطاع الصحة مثل حملة مليون صحة، والقضاء على قوائم الانتظار والكشف عن الفيروسات وغيرها.

وقال حازم إمام، خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس، اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، لمناقشة اتفاقية قرض من البنك الدولى لدعم مشروع نظام التأمين الصحى، بمبلغ 400 مليون دولار، إن لديه استفسار بشأن تنفيذ مشروع نظام التأمين الصحى بالمرحلة الثانية، متسائلا،:«إيه المعيار الذى يتم بناء عليه اختيار محافظات المرحلة الثانية، خاصة وأن عدد من النواب يشكون من عدم إدراج محافظاتهم بالمرحلة الأولى»، وتابع النائب حازم إمام، قائلا: «الناس فى بعض المحافظات مش حاسين بالتأمين الصحى» مشددا على ضرورة سرعة تطبيق مشروع القانون بالمحافظات، متسائلا «هل سيستغرق تطبيق المرحلة الثانية، ثمانى سنوات مثل المرحلة الأولى أم سيكون هناك إسراع فى التنفيذ؟».

وأكد النائب حازم إمام، على أهمية المتابعة والالتزام من جانب الحكومة بشأن ذلك القرض، لاسيما أنه كان هناك ملاحظات مؤخرا من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن وقوع مشكلات من جانب الحكومة فى الالتزام بتنفيذ القروض وتحقيق أغراضها وحسن استغلالها، مشددا على ضرورة الاستغلال الأمثل لمثل هذه القروض الخدمية غير الاستثمارية أو الإنتاجية، حيث تتحمل خزينة الدولة تكلفتها، وهو ما يعنى أن المواطن هو من يتحمل الأعباء الناتجة عنها.