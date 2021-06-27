على طريقة «الدواء فيه سم قاتل».. منشور يثير الرعب بكفر الشيخ: «واقعة قديمة»

على طريقة مشهد «إلى أحمد إبراهيم القاطن بدير النحاس لا تشرب الدواء.. الدواء فيه سم قاتل» من فيلم «حياة أو موت»، أثارت عبارة «كيس الدم خطر على بنته»، المنشورة عبر صفحات وسائل التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الرعب في نفوس أبناء محافظة كفر الشيخ، لما تحمله هذه الرسالة من خطر كبير على صحة طفلة، وهو ما جعل البعض يتداولها بشكل كبير على جروبات المحافظة.

وبدورها أصدرت مديرية الصحة بيانًا نفت فيه تلك المنشورات المتداولة بشأن كيس دم خاطئ.

«أي حد يعرف أشرف محمد علي أبو حبيبة، أو أشرف علي محمد أبو حبيبة، وأخذ كيس دم غلط لبنته ما ياخدوش.. كيس الدم ملوث وخطر على بنته.. عاوزين ننشر المنشور على أوسع نطاق ونوصل للراجل»، تلك كانت الرسالة الكاملة التي تداولها أبناء كفر الشيخ عبر جروبات «فيس بوك»، لتلقى رواجًا واسعًا، وتثير الرعب في نفوس البعض، وأصدرت مديرية الصحة بكفر الشيخ برئاسة الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة، بيانا أوضحت فيه أن المنشور لا أساس له من الصحة.

وقالت إدارة بنوك الدم بكفر الشيخ، إنه بفحص سجلات المتلقين لأكياس دم خلال الفترة الماضية، لم يستدل على هذا الاسم، مؤكدة صحة وسلامة أكياس الدم الواردة إليها، وأنه مر بجميع مراحل الاختبارات والتحاليل اللازمة المؤكدة لسلامته، مناشدة رواد صفحات التواصل الاجتماعي ورواد السوشيال ميديا، عدم تداول معلومات لا أساس لها من الصحة.

وبالبحث عن المنشور عبر الفيس بوك، تبين أنه كان متداولًا على صفحات محافظة الشرقية في أول مايو الماضي، مرفقًا به صورة من بطاقة الشخص المطلوب، وكان هناك خطأ من إدارة أحد مستشفيات الشرقية، في عينة الدم الخاصة بالطفلة حبيبة، وجرى تدارك الأمر، وفقا لتصريحات بنوك الدم بالشرقية، مؤكدة أن الطفلة لم تأخذ كيس الدم، وعاد والدها إلى مقر بنك الدم مرة أخرى، وسلم كيس الدم الخاص بفصيلة B+، كما كان معه أورنيك صرف كيس دم بعينة دم الطفلة «a» وتم صرف كيس الدم له.