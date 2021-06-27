سفير مصر بالعراق: زيارة الرئيس عكست التقارب بين البلدين

قال السفير وليد إسماعيل، سفير مصر لدى العراق، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى العراق جاءت كزيارة استثنائية ومهمة بعد انقطاع من ذهاب رؤساء مصريين للعراق طيلة 31 عاما، وكان انطباع الشعب العراقي إيجابي وأكثر من رائع، وحظى على سعادة بالغة، «الرئيس السيسي قضى اليوم كله في الدولة، وده عكس التقارب المصري العراقي، والعلاقة بين الشعبين ممتازة، وفيه تقبل كبير لمصر لأنها دائما ما تتعامل بأسلوب محترم، وكذا مع الأردن».

وأضاف «إسماعيل»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن الرئيس حضر عددا كبيرا من الاجتماعات الثنائية والثلاثية المنفردة بينه وبين العاهل الأردني ورئيس الوزراء العراقي، كما حضر اجتماعات ثلاثية أخرى بحضور الوفود ومع عدد من الشخصيات المهمة في العراق للاستفادة بأكبر قدر من التنسيق مع الدول الثلاث ولتحقيق المصلحة العامة، ما سيكون له نقاط مثمرة بالجوانب السياسية والاقتصادية.

وأوضح أن اجتماعات القمة قد انتهت ما بين القادة الثلاثة منذ ما يقارب الساعة، وتم مناقشة القضايا الخاصة بالمنطقة والقضية الفلسطينية والأوضاع الإقليمية والعلاقات الاقتصادية بين الدول الثلاث، وكذا كيفية الإسراع في تنفيذ المشاريع التي جرى الاتفاق عليها من قبل وخطوات تنفيذها.

وأكد أن هناك بيانا صدر عن القمة يتضمن كل الموضوعات التي تم التباحث عنها بالتفصيل، لافتا إلى أن الدعم العربي سواء في القمة الثلاثية أو على مستوى الدول العربية كافة فهو تام ومستقر تماما فيما يخص التوصل لحل بخصوص السد الإثيوبي والحفاظ على حقوق مصر المائية.

وتابع: «العراق لديه القدرة على إجراء الانتخابات، وسيكون هناك مراقبون من الأمم المتحدة على تلك الانتخابات وسيتابعون الانتخابات لإصدار تقارير تقدم لمجلس الأمن، وبالنسبة لمصر والأردن فقد أيدوا المساعي العراقية لإجراء الانتخابات المبكرة خلال شهر 10، والتي جاءت كاستجابة للمطالب الشعبية واختيار الشعب العراقي لمسؤوليه».

وواصل إسماعيل قائلا: «وزراء الخارجية الثلاثة قد شاركوا في اجتماعات فيما بينهم وتم في تلك الاجتماعات طرح لكل الأوضاع التي تمت مناقشتها، وكل وزير خارجية تحدث عن جزء من القضايا، وأكدوا على المواقف الثابتة والتنسيق التام بين الدول الثلاث، ولم يكن هناك أي مشكلات».