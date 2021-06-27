عاجل.. وفاة اعتماد خورشيد بعد صراع مع المرض

توفيت منذ قليل الإعلامية والمنتجة اعتماد خورشيد، حيث تم نقلها إلى العناية المركزة إثر تعرضها لوعكة صحية شديدة ووضعها على جهاز التنفس الصناعي.

وأكد إيهاب خورشيد، نجل اعتماد خورشيد، لـ«الوطن»، خبر الوفاة، على أن يتم الانتهاء من إجراءات تصاريح الدفن خلال الساعات المقبلة.

كانت المنتجة اعتماد خورشيد، ظهرت مؤخرا بعد غياب دام لسنوات، من خلال صورة نشرت لها مع نجلها إيهاب خورشيد.

يذكر أن اعتماد خورشيد، ليست والدة الفنان الراحل عمر خورشيد كما يظن البعض، لكنها زوجة والده فقط.