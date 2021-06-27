عاجل.. انفجار في بنجلاديش يقتل 7 مدنيين كتب: سحر المكاوى 08:28 م | الأحد 27 يونيو 2021 شرطة بنجلاديش أعلنت الشرطة في بنجلاديش، مقتل سبعة اشخاص على الأقل، في انفجار بالعاصمة دكا، وفقا لما ذكرته وكالة «أسوشيتد برس» في نبأ عاجل. اقرأ المزيد: بنجلاديش تمدد إغلاق الحدود مع الهند لأسبوعين اعتبارا من الثلاثاء مصر تعزي بنجلاديش في ضحايا غرق عبارة بنهر شيتالاكشيا حوادث وكوارث: قتلى في غرق عبارة ومركب صيد بـ «بنجلاديش» و«الصين» السيسي يهنئ رئيس بنجلاديش بذكرى يوم الاستقلال بنجلاديش شرطة بنجلاديش انفجار فى بنجلاديش ضحايا انفجار بنجلاديش