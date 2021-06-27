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محمود مسلم

عاجل.. انفجار في بنجلاديش يقتل 7 مدنيين

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سحر المكاوى
08:28 م | الأحد 27 يونيو 2021
شرطة بنجلاديش

شرطة بنجلاديش

أعلنت الشرطة في بنجلاديش، مقتل سبعة اشخاص على الأقل، في انفجار بالعاصمة دكا، وفقا لما ذكرته وكالة «أسوشيتد برس» في نبأ عاجل.

 

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