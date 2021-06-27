استطلاع: هزيمة اليمين المتطرف في انتخابات إقليمية بفرنسا وحزب ماكرون يبدى خيبة أمله

أشارت تقديرات وكالة استطلاعات الرأي إلى انتكاسة لاذعة لليمين الفرنسي المتطرف في انتخابات الاقاليم اليوم الأحد، مما أحبط آماله في الفوز بالسيطرة على إحدى المناطق للمرة الأولى وفقا لما ذكرته وكالة أسوشيتد برس فى نبأ عاجل

وقدرت المؤسسة الفرنسية للرأي العام، «إيفوب» أن حزب التجمع الوطني، تجاوز بالكاد عتبة الـ20% من مجموع الأصوات على الصعيد الوطني، متخلفا عن تيار اليمين العام وتكتل مرشحي الخضر واليسار.

فيما أبدى حزب الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، خيبة أمل بشأن انتخابات المناطق في فرنسا وفقا لما ذكرته قناة «العربية»

كما تشير تقديرات إيفوب أيضا، إلى أن حزب التجمع الوطني مني بهزيمة ساحقة في الجنوب الشرقي، وهي المنطقة التي كان يُنظر إليها على أنها أفضل فرصة لتحقيق فوز كبير في انتخابات الأقاليم.

وإذا ما أكدت النتائج الرسمية مؤشرات استطلاعات الرأي، فإن فشل حزب التجمع الوطني في الفوز بأي من مناطق فرنسا الـ 12 يهدد بإبطاء زخم حملة مرشحته وزعيمته مارين لوبن للانتخابات الرئاسية العام المقبل.