المطرب مسلم بعد قرار وقفه: أعمل على تقنين أوضاعي مع نقابة الموسيقيين

علق المطرب الشاب مسلم، على قرار نقابة المهن الموسيقية، قبل قليل، بشأن وقفه هو وآخرون من مطربي المهرجانات، لعدم تقنين أوضاعهم.

وقال مسلم، لـ«الوطن»، إنه كان متواجدًا في مقر نقابة المهن الموسيقية، صباح الأحد، والتقى المايسترو محمد أبو اليزيد، عضو مجلس إدارة النقابة، وآخرين، بشأن الوقوف على التفاصيل المتعلقة بتقنين الأوضاع، موضحًا أنه قدم ما يُثبت بأنه ما زال يستكمل دراسته الجامعية.

وأوضح أنّ حمادة أبو اليزيد، طلب منه ضرورة تقديم إثبات قيد، وشهادة من الكلية التي يدرس بها، مؤكدًا أنه سيُقدمها للنقابة نهاية الأسبوع الجاري، ومن المُقرر التقديم للحصول على عضوية النقابة فور تحديد موعد الاختبارات.

نقابة الموسيقيين توقف حمو بيكا وعنبة ومسلم عن الغناء

وكان مجلس نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان هاني شاكر، قد قرر في اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأحد، عدم التعامل مع عدد من مطربي المهرجانات، أبرزهم حمو بيكا.

وشمل القرار الصادر من نقابة الموسيقيين، قبل قليل، كلا من حمو بيكا، ومصطفى عنبة، ومسلم، ونو التوت، وأحمد موزة.

وقالت مصادر من داخل النقابة لـ«الوطن»: «يمنع كل من ليس عضوًا بالنقابة، وغير مصرح له بالعمل، لحين تصحيح أوضاعهم بالنقابة واجتياز الاختبارات».

نقابة الموسيقيين تحرر محضرا ضد حمو بيكا لإحياء حفلات بدون تصريح

يذكر أنّ مصدر من داخل نقابة المهن الموسيقية، ق كشف إنّ النقابة لم تمنح تصاريح بالغناء لمؤدي المهرجانات حمو بيكا، وإنّ الحفلات التي أحياها طوال الفترة الماضية تأتي مُخالفة للقانون ولوائح العمل.

وأوضح المصدر، لـ«الوطن»، أنّ النقابة حررت محضرًا ضد حمو بيكا، بشأن إحياء حفلات دون الحصول على تصريح مزاولة المهنة، لافتًا إلى أنّ مجلس النقابة سيحسم قراره بشأن تصاريح حمو بيكا، على هامش اجتماعه الذي سيُعقد غدًا الأحد.