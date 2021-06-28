متحدث الرئاسة: أزمة السد الإثيوبي قاسم مشترك في أي قمة عربية

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن قمة العراق هي الرابعة من نوعها بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وملك الأردن والرئيس العراقي، وتناولت القمة أزمة السد الإثيوبي، خاصة أنها قاسم مشترك في أي قمة عربية في الوقت الحالي، حيث تناولت القمة في قطر الأمر نفسه، وحاليا في قمة العراق، لأن السد على قائمة الاهتمامات التي تخص الدولة المصرية، لأنه يمس الأمن القومي المصري، لافتا إلى أن هناك ثبات في الموقف المصري من أجل التوصل لاتفاق قانوني ملزم يحفظ لدولتي المصب مصر والسودان حقوقهما التاريخية، مبينا أن الأردن والعراق أبديا كل الدعم من أجل مصر والسودان وترسيخ ما تم الاتفاق عليه في قمة الدوحة.

مصر تريد تطبيق القانون الدولي فيما يخص السد الإثيوبي

وأضاف «راضي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر» المذاع على فضائية «cbc» وتقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم والإعلامي عمرو خليل، اليوم الأحد، أن مصر تريد تطبيق القانون الدولي والأعراف الدولية فيما يخص السد الإثيوبي، التي تنطبق على كل الأنهار الدولية التي تشترك فيها عدة دول، مبينا أن تطبيق هذه الأعراف يؤدي إلى نتائج إيجابية في ظل اتفاق وتحقيق الاستخدام العادل والحقوق المكتسبة التي يحددها القانون الدولي.

مصر دولة شحيحة مائيا

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن مصر دولة شحيحة مائيا، كما أن نحو 95% من مساحتها صحراء ولا توجد بها أمطار، حيث إن النيل تقريبا هو المصدر الوحيد للمياه في مصر، موضحا أن حصة مصر المائية 55 مليون متر مكعب، ونصيب الشخص 500 متر مكعب، وهذا يعد فقرا مائيا، بحسب الأمم المتحدة، في ظل وجود أكثر من 57 مليون مصري يمتهنون الزراعة، مؤكدا أن الأمر لا يقبل إلا الوصول إلى اتفاق قانوني.

اللقاء تناول القضية الفلسطينية ودعم الدول الوطنية

وألمح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن اللقاء استعرض أيضا القضية الفلسطينية والدور المصري للتهدئة، وهو الأمر الذي أثنى عليه رئيس وزراء العراق، مشيرا إلى أن سياسة مصر ثابتة تماما فيما يخص ليبيا واليمن، وتقف مع الدول الوطنية والحكومة المركزية والجيش الوطني، وترفض الأسلحة غير المنضبطة والميليشيات والتنظيمات الإرهابية، لأن هذا يهدر مقدرات الشعوب، مشددا على أن مصر كان لها دورا كبيرا في دعم ليبيا للاستعداد لإجراء انتخابات في ديسمبر المقبل، موضحا أن الرئيس السيسي كان له دورا كبيرا من خلال تحديد الخطوط الحمراء في ليبيا، لإسراع خروج القوات الأجنبية من الأراضي العربية الليبية.

تعاون ثلاثي بين مصر والعراق والأردن لمكافحة الإرهاب

وأشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن يركز على تبادل المعلومات والاستخبارات، لمحاربة الإرهاب الموجود في هذه المنطقة، وكذلك الساحل الأفريقي وبعض الدول الأفريقية، لافتا إلى أن الجماعات الإرهابية بدأت في تجنيد الأجانب والظهور للشباب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا أمر جديد، لذا وجب التنسيق الأمني بين الدول المختلفة لمحاربة تداعيات هذه الأحداث على الدول الوطنية.