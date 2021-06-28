عاجل.. ضبط مصريين اثنين وفرنسي في قضية تهريب الآثار إلى باريس «صور»

قالت النيابة العامة، إنه تم القبض على مصريين اثنين وفرنسي، في واقعة تهريب القطع الأثرية التي استردها المستشار حمادة الصاوي، وعاد بها إلى أرض الوطن، قبل قليل.

وأشارت النيابة العامة في بيان لها، إلى أن النائب العام أمر بتسليم القطع الأثرية المستردة للجنة الفنية المشكَّلة من «وزارة الآثار» لفحصها، وبيان الحضارات المصرية التي تنسب إليها.

كانت تحقيقات «النيابة العامة» في القضية التي استُرِدَّت فيها تلك القطع، بدأت منذ عام 2019، حيث أَبلغ فَرنسي الجنسية «سفارةَ جمهورية مصر العربية» لدى فرنسا، باقتناء فرنسيٍّ -متوفى- القطع الأثرية بمسكنه في باريس بعد دخولها بطريقة غير مشروعة، وأُخطِرت «النيابة العامة المصرية» بالواقعة وباشرت إجراءات التحقيق، واتخذت سبل التعاون القضائي الدولي مع السلطات القضائية الفرنسية.

وأُلقي القبض على فرنسي بالبلاد ومصريَيْنِ اثنين شاركوا في الواقعة، وكانوا على صلة بالمتوفى، فاستُجوبوا فيما نُسب إليهم من اتهامات، وانتهى التنسيق بين السلطتين القضائيتين إلى تعاون مثمرٍ، أسفر عن وقف التعامل إزاء القطع الأثرية سواء بالبيع أو بأي صورة أخرى، وردها إلى الدولة المصرية.

وانتقل النائب العام ووفد رفيع المستوى من النيابة العامة، وفي رفقته الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ومدير إدارة الآثار المستردة إلى فرنسا، لاسترداد القطع حتى عادت اليوم إلى مصر، ولا تزال التحقيقات جارية للوصول لحقيقة ملابسات كيفية تهريبها والمشاركين في الجريمة.

وأشاد المستشار حمادة الصاوي النائب العام، بالتعاون الفعَّال بين السلطتين القضائيتين بالبلدين، مؤكدًا حرصَ «النيابة العامة» على التصدي لمثل هذه الجرائم، حفاظًا على التراث الثقافي والتاريخي المصري العريق، ومشيدًا بالتعاون المثمر بين مؤسسات الدولة المصرية في هذه الواقعة وغيرها من الوقائع، مؤكدًا ضرورةَ استمراره لوحدة الهدف والمسعى.