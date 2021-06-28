قبل طرحه الأسبوع المقبل.. اعرف طريقة استخدام ويندوز 11

أعلنت Microsoft خلال الأيام القليلة الماضية، عن طرح ويندوز 11 «Windows11»، وهو أول تحديث رئيسي لنظام تشغيل سطح المكتب الأكثر شعبية في العالم بعد ست سنوات طويلة.

وقال موقع the indian express» إن «Windows 11» يتميز بواجهة مستخدم أنظف، وقائمة ابدأ بمظهر جديد، وتمت إعادة تصميم متجر «Microsoft»، وأصبح لدى المستخدمين الآن القدرة على تشغيل تطبيقات «Android» عبر متجر تطبيقات «Amazon».

تريد Microsoft من الأشخاص اختبار الإصدارات المبكرة قبل إصدارها لعامة الناس، وهنا يأتي دور برنامج Insider، وتصف الشركة برنامج Insider بأنه «مجتمع يضم الملايين من أكبر المعجبين بنظام Windows، والذين سيكونون أول من يرى ما هو التالي، الفكرة وراء برنامج Insider هي السماح للمطورين باختبار الإصدارات المبكرة لنظام التشغيل Windows».

وتؤكد أنه بهذه الطريقة يمكن تقديم ملاحظات إلى Microsoft حول ما ينجح وما يمكن تحسينه، لكن برنامج Insider ليس مخصصًا بالكامل للمطورين. في الواقع، يمكن لأي شخص التسجيل وتنزيل معاينات Windows 11 من قناة Dev، لذلك ضع في اعتبارك: تحتوي التحديثات الجديدة على الكثير من الأخطاء والميزات المعطلة، ولهذا السبب لا نوصي بتنزيل وتثبيت معاينة مبكرة لـ Windows 11 على جهاز عملك.

يعد الانضمام إلى برنامج Windows 11 Insider أمرًا بسيطًا وسهلاً،كل ما تحتاجه لفتح موقع Windows Insider على الويب ، انقر فوق تسجيل ثم قم بتسجيل الدخول باستخدام حساب Microsoft الخاص بك على موقع Windows Insider على الويب واتبع التعليمات.

يمكنك أيضًا الانضمام إلى برنامج Windows Insider مباشرة من خلال جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows 10، على جهاز الكمبيوتر الذي يعمل بنظام Windows 10 ، افتح "الإعدادات" ، وانقر فوق "التحديث والأمان" ، ثم انقر فوق "برنامج Windows Insider".

أكدت Microsoft بالفعل أنها ستبدأ في طرح إصدارات معاينة Windows 11 من Windows 11 للمستخدمين في برنامج Windows Insider الأسبوع المقبل، ولكن لتنزيل Windows 11 ، ستحتاج أولاً إلى التحقق مما إذا كان جهاز الكمبيوتر الخاص بك يحتوي على معالج 64 بت وذاكرة وصول عشوائي سعتها 4 جيجابايت وتخزين 64 جيجابايت، وبشكل أساسي قامت Microsoft بتغيير الحد الأدنى من المتطلبات اللازمة لتشغيل Windows 11.

يمكنك العثور على الحد الأدنى من المواصفات المطلوبة للتحديث عن طريق فتح تطبيق صحة الكمبيوتر، وهو تنزيل مجاني من Microsoft.

سيكون خليفة Windows 10 متاحًا كترقية مجانية في وقت لاحق من هذا العام وسيستمر طرحه حتى عام 2022. ومع ذلك ، يمكن لأولئك الذين لا يستطيعون الانتظار لفترة طويلة الانضمام إلى برنامج Windows Insider والبدء في تنزيل Windows 11 في أقرب وقت ممكن. أسبوع.