«الألمانية المصرية» تحتفل بذكرى 30 يونيو.. وتطالب «أوروبا» بوقف مساعدات إثيوبيا

نظم أعضاء المنظمة الألمانية - المصرية، أمس الأحد، وقفة للاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، في مدينة فرانكفورت.

وشارك في الوقفة، ممثلو الأحزاب السياسية والمجتمع المدني بالمدينة، والمصريون الموجودن بفرانكفورت ومعظم مدن ألمانيا، ونُظمت الاحتفالية أمام مبنى المحافظة وسط مدينة فرانكفورت، إذ هو نفس المكان الذي تمَّ التظاهر فيه عام 2013 لإسقاط جماعه الإخوان الإرهابية، وجرى تشغيل إذاعة الأغاني الوطنية، الذي نشرت جوٍ من البهجة لاستعادة ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة.

وأعلن الأعضاء برئاسة ماجد سعد، تأييدهم للقيادة السياسية المصرية في الحفاظ على أمن مصر المائي، واتخاذ كل القرارات التي تضمن للمصريين حقهم في المياه، لأنَّ الحق في المياه هو حقٌ من حقوق الإنسان، الذي تنص عليه القوانين الدولية، وأنَّ الدفاع عن حق الإنسان في الماء هو أمرٌ بديهي.

وأعرب أعضاء المنظمة، خلال بيان لهم، من استيائهم الشديد من دولة إثيوبيا التي تتعمد الإضرار وحجب مياه النيل عن الشعب المصري والسوداني وذلك من خلال الملء الثاني لسد النهضة والهروب من المفاوضات المصرية- السودانية، لذلك لابد أن تعي إثيوبيا بأن حقها في التنمية لايسمح لها الإضرار بحقوق الشعوب الأخرى في حقهم في المياه.

أعضاء «الألمانية - المصرية» يناشدون المجتمع الدولي بضرورة الدفاع عن حقوق شعبي مصر والسودان المائي

وناشد أعضاء المنظمة، الاتحاد الاوروبي والمجتمع الدولي بضرورة الدفاع عن حقوق شعبي مصر والسودان المائي، وذلك من خلال اتخاذ إجراءات صارمة وعقوبات اقتصادية وسياسية للضغط علي إثيوبيا حتى تتجنب الكوارث التي ستُصيب المنطقة والقارة الأفريقية.

وتطرق أعضاء المنظمة، إلى أن دفاع مصر عن حقها المائي بكافة الطرق هو دفاع شرعي من أجل الحياه، في الوقت الذي أعلنوا فيه بأنهم سوف يقومون بتنظيم مُظاهرات شعبية في مدينة فرانكفورت وباقي المدن.

وأشار أعضاء المنظمة، إلى أنهم قاموا بإرسال هذا البيان، الذي تم ترجمته إلى اللغتين الألمانية والإنجليزية إلى رئيس برلمان الاتحاد الأوروبي وللأحزاب السياسية والمجتمع المدني وكل وسائل الإعلام الألمانية.

وشارك في هذه الوقفة، رئيس المجلس الأعلى للجاليات المصرية بألمانيا الدكتور ثروت قادس، خالد البكري رئيس المركز الإسلامي بفرانكفورت، القس إبرام نجيب راعي الكنيسة المصرية بفرانكفورت، القس موريس باسيلي راعي الكنيسة المصرية بفرانكفورت.