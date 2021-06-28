عاجل.. إنقاذ 178 مهاجرا في 3 عمليات منفصلة بينهم مصريون قبالة سواحل تونس

أنقذت السلطات التونسية، أمس الأحد، 178 مهاجرا غير شرعي ونقلت جثتين في 3 عمليات منفصلة قبالة السواحل الجنوبية للبلاد، وقالت وزارة الدفاع التونسية، إنه تم في العملية الأولى نقل 102 مهاجرا وجثتين على متن جرار تابع لمصطبة بترولية بعد غرق مركبهم بالقرب من «تاقرماس».

وأشارت الدفاع التونسية، إلى أن المهاجرين من مصر وتونس وساحل العاج وسوريا ومن بنجلادش ونيجيريا ومالي وإثيوبيا، وتراوحت أعمارهم بين 15 و47 عاما وبينهم 4 نساء.

إنقاذ 15 مهاجرا من بنجلادش بعد تعرض مركبهم إلى تسرب مياه بالقرب من منطقة الكتف

وأضافت الوزارة التونسية، أنه تم في العملية الثانية، إنقاذ 15 مهاجرا كلهم من بنجلادش بعد تعرض المركب الذي كان يقلهم إلى تسرب مياه بالقرب من منطقة الكتف قبالة سواحل مدينة «بن قردان»تابعة لولاية مدنين حيث تقع أقصى الجنوب الشرقي للجمهورية التونسية، وتراوح أعمارهم بين 21 و40 عاما.

ونفذت العملية الثالثة كذلك قبالة سواحل بن قردان وشملت إنقاذ 61 مهاجرا من مصر والمغرب والصومال وإريتريا وبنجلادش والسودان وموريتانيا إثيوبيا واليمن تراوح أعمارهم بين 17 و51 عاما.

وانطلق جميع هؤلاء المهاجرين من مدينة زوارة الليبية بنية اجتياز الحدود البحرية خلسة في اتجاه أوروبا.

والخميس الماضي، أنقذت تونس 267 مهاجرا معظمهم من بنجلادش كانوا يحاولون عبور البحر المتوسط للوصول إلى أوروبا انطلاقا من ليبيا، وأعلنت «المنظمة الدولية للهجرة»، أنه منذ يناير الماضي، وجد أكثر من 1000 شخص أنفسهم في تونس بعدما غادروا ليبيا عبر البحر، وهو رقم يمثل ارتفاعا حادا، بحسب المنظمة