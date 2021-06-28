المترو: تخفيض سرعة القطارات بسبب ارتفاع درجات الحرارة حتى السادسة مساء

أعلنت إدارة هندسة السكة التابعة الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، تخفيض سرعة قطارات الخطين الأول والثانى بالمترو، وقالت شركة مترو الأنفاق، إن تخفيض سرعة قطارات مترو الأنفاق سيُطبق خارج المحطات النفقية، وسيكون من سرعة 80 كيلو مترًا إلى 60 كيلو مترًا، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، التى تشهدها البلاد.

وأكد أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، أن تخفيض سرعة القطارات سيكون حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، موضحا أن حركة مسير القطارات بالخطوط الثلاثة للمترو تسير بصورة منتظمة، ولا توجد أي معوقات تؤثر على حركة التشغيل.

وأوضح عبدالهادي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الشركة تقوم بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم القطارات وتطهير المحطات، وإلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار فيروس كورونا، لافتا إلى أنه سيتم تطبيق غرامة على الركاب المخالفين لتعليمات ارتداء الكمامات داخل العربات والمحطات.