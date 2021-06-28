7 أضرار للمشروبات الغازية من بينها التأثير على الجهازين العصبي والهضمي

يحرص الكثيرون على تناول المشروبات الغازية باعتبارها مشروبا منعشا في فصل الصيف لكن بالطبع هناك من يجهل بأن الإفراط في هذا النوع من المشروبات يضعف المناعة بل ويؤدي لأضرار بالغة وذلك وفقا للدكتور أحمد عريف مدير إدارة التثقيف الصحي بمديرية الصحة في محافظة دمياط.

نتعرف في السطور التالية على أضرار تناول المشروبات الغازية المتمثلة في:-

1- رفع نسبة السكر بالدم ويؤدي للإصابة بالنوع الثاني من السكر حال كنت منتظما على تناولها.

2- زيادة الوزن، فالمشروبات الغازية ترتبط ارتباطا وثيقا بالبدانة.

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3- المشروبات الغازية تسبب ضررا بالغا للأسنان وفقا لجمعية طب الأسنان الأمريكية تعد السكريات السبب الرئيسي لتسوس الأسنان وتؤدي الكولا لتآكلها.

4- المشروبات الغازية تحتوي على نسبة عالية من الكافيين تؤدي لمشكلات في النوم حيث تؤثر على الجهاز العصبي.

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5- الصودا في المشروبات الغازية تؤثر سلبا على العظام وتزيد من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي والنقرس حيث تقلل امتصاص الكالسيوم في الجسم.

6- تدمر المواد الغازية الجهاز الهضمي وتسبب حرقان في المعدة وعسر هضم وقد تؤدي على المدى البعيد لقرحة معدية.

7- إذا كنتِ سيدة حامل عليكِ الابتعاد عن تناول المشروبات الغازية حيث أثبتت الدراسات العلمية أن تناول الأم الحامل لتلك المشروبات تؤثر على القدرات الحركية والبصرية للطفل وقد تزيد من فرص الولادة المبكرة.

وفقا لمدير إدارة التثقيف الصحي بمديرية الصحة في دمياط فيمكنك استبدال المشروبات الغازية ببدائل عدة لا تسبب ضررا لجسم الإنسان نتعرف عليها في السطور التالية:

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1- القهوة

يمكن أن يكون شرب القهوة باعتدال بديلاً صحيًا للمشروبات الغازية، يرتبط شرب القهوة بانخفاض معدلات بعض أنواع السرطان وانخفاض خطر الإصابة بالاكتئاب، ويمكنه أيضًا الحماية من الإجهاد التأكسدي وتلف الحمض النووي، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعد في زيادة اليقظة والتركيز لأنه يعمل كمنبه خفيف للجهاز العصبي.

2- الماء بالفاكهة الليمون والتوت والبرتقال والكيوي وبعض شرائح الخيار و النعناع أو الريحان و عدد من الفواكه حال خلطها بالماء تكون أفضل لك من تناول المشروبات الغازية

3- الشاي المثلج

الشاي المثلج غير المحلى هو بديل صحي فائق الانتعاش للمشروبات الغازية.

4- الشاي الساخن الشاي الأخضر والنعناع والبابونج، الشاي الساخن له فوائد صحية مماثلة للقهوة ويمكن أن يكون مهدئًا للغاية ، يمكن أن يدعم أيضًا الهضم الجيد ونظام المناعة الصحى.

5- المشروبات الفوارة تحتوي على القليل من السكر المضاف ومكونات إضافية لتعزيز الصحة مثل البروبيوتيك والألياف.