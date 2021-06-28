«العناني» يعقد اجتماعا لمتابعة مستجدات الأعمال بالمتحف المصري الكبير

عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم، اجتماعًا مع اللواء عاطف مفتاح المشرف على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الدكتور الطيب عباس مساعد الوزير للشئون الأثرية بالمتحف، وعدد من قيادات المتحف؛ لمتابعة مستجدات الأعمال بالمتحف المصري الكبير.

وتم خلال الاجتماع؛ مناقشة آخر الإجراءات والتجهيزات الأثرية والهندسية اللازمة لإجراء تجربة محاكاه نهائية لعملية نقل مركب الملك خوفو الأولى من مكانها الحالي بمنطقة أهرامات الجيزة إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف المصري الكبير، خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وتم مناقشة آخر تطورات ومستجدات العمل الأثري والهندسي بالمتحف، وكذلك ملف تقديم وتشغيل الخدمات به.

يشار إلى أن فريق العمل بالمتحف المصري الكبير، قد نجح في إقامة التجربة الأولى لاختبار كفاءة أداء العربة المخصصة لعملية نقل مركب خوفو الأولى؛ لضمان وصول المركب بأمان.

وستتم عملية النقل باستخدام العربة الذكية ذات التحكم عن بُعْد، والتي تم استقدامها خاصة من بلجيكا لنقل المركب قطعة واحدة، بعد حمايتها وتأمينها أثناء التحرك.