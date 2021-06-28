إطلاق مبادرة «صحتك تهمنا» بأسوان

دشنت مؤسستى «العربي وثواب للتنمية»، بالتعاون مع مبادرة «الناس لبعضهم»، وبمشاركة 32 مؤسسة وجمعية أهلية مبادرة «صحتك تهمنا»، هذه المبادرة التي تعكس أهتمام الدولة ومؤسسات المجتمع المدني بالصحة العامة للمواطنين.

وأكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان أن مبادرة «الناس لبعضهم»، أصبحت نموذج للعمل الإنسانى وساحة مفتوحة تتسابق فيها أعمال الخير والبر بمختلف أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية والاقتصادية بهدف تحسين جودة الحياة المعيشية للمواطن الأسواني، لافتاً إلى نجاح المبادرة في التفاف المؤسسات التنفيذية والصحية والمجتمع المدنى والجمعيات الخيرية والقطاع الخاص حولها بما يؤكد الثقة الكبيرة والملموسة التي حازت عليها من الجميع وفى مقدمتها الموطنين.

وأوضحت الدكتورة غادة أبوزيدة نائب محافظ أسوان والمشرف العام على المبادرة بأن مبادرة «صحتك تهمنا»، وزعت 15 ألف شنطة، تحتوي على أدوات وقاية شخصية وذلك لتفادي الإصابة بالأمراض المعدية وخاصة فيروس كورونا، في إطار دعم المنظومة الصحية، ورفع درجة الوعي الصحي باعتبار أن الوقاية خير من العلاج.

وأشارت إلى أن المبادرة حصرت 43 منزلاً آيلاً للسقوط في قرى ونجوع المحافظة نتيجة تعرضها لحشرة النمل الأبيض حيث سيتم تنفيذ أعمال الرش والإحلال والتجديد، تزامنا مع قيام مبادرة «الناس لبعضهم»، بالكشف والفحوصات الطبية مجاناً على 239 حالة في تخصصات مرضية مختلفة، بجانب التدخل و صرف العلاج اللازم بالتنسيق مع مستشفيات جامعة أسوان فضلاً عن توفير أهل الخير لعدد من الكراسي المتحركة لذوي الإحتياجات الخاصة ومرضى الشلل الرباعي .