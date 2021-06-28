عاجل.. الخميس 1 يوليو إجازة في البنوك بمناسبة «30 يونيو»

أعلن البنك المركزي المصري، في بيان عاجل، اليوم الاثنين، تعطيل العمل في البنوك يوم الخميس المقبل الموافق 1 يوليو، علي أن يستأنف العمل، صباح يوم الأحد 4 يوليو 2021، وذلك بمناسبة ذكري ثورة 30 يونيو 2021.

ويوم أمس، وبشكل رسمي، أعلن مجلس الوزراء موقف إجازة 30 يونيو 2021، المقررة خلال الأسبوع الجاري، إحياء واحتفالا بالذكري الـ8 لثورة 30 يونيو 2013، في ظل تقليد حكومي متبع منذ فترة بترحيل الإجازات والعطلات الرسمية لنهاية الأسبوع.

الحكومة تُعلن تفاصيل إجازة 30 يونيو 2021

ووفقا للبيان الرسمي الصادر من الحكومة، أمس، فإنه تقرر اعتبار يوم الخميس الموافق 1 يوليو إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو بدلًا من الأربعاء 30 يونيو 2021.

واستثنى القرار أعمال الامتحانات، حيث أكدت الحكومة استمرارها في مواعيدها المعلنة سواء من وزارة التربية والتعليم أو من خلال وزارة التعليم العالي دون توقف.

إجازة للقطاع الخاص مدفوعة الأجر

وأصدرت وزارة القوى العاملة، كتابا دوريا لمديريات القوى العاملة على مستوى المحافظات، يقضي باعتبار الخميس الموافق 1 يوليو 2021 بدلا من 30 يونيو إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، بمناسبة ذكرى الثورة.

وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن ذلك في ضوء احتفال مصر بذكرى ثورة 30 يونيو باعتبارها من عطلات الأعياد والمناسبات القومية، وبما يتماشى مع قرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الخصوص.

وأوضح الوزير أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.