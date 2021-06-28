سهم «تسلا» يرتفع 11000% منذ عام 2012

حقق سهم «تسلا» الشركة المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية، نموًا في آخر 9 سنوات بلغت نسبته 11000%، ويتداول السهم في الوقت الحالي عند مستويات 671.87 دولار، فيما كان سعر السهم في يونيو 2012 عند مستوى 5.63 دولار.

ووفقًا للبيانات التاريخة الخاصة بسعر السهم، وبناء على حسابات «الوطن»، فتقدر قسمة أرباح استثمار 1000 دولار في سهم «تسلا» منذ عام 2012 بنحو 119 ألف دولار، فمن اشترى السهم في يونيو 2012 عند سعر 5.63 دولار واحتفظ بالسهم حتى اليوم تكون مكاسبه من السهم 11000% أي ما يعادل 119 ألف دولار.

ثروة الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا»

وقفزت ثروة الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» «إيلون ماسك»، وثالث أغنى ملياردير على قائمة «فوربس»، نحو 9.9 مليار دولار إلى ثروته، ليقدر صافي ثروته بنحو 165.9 مليار دولار نهاية الأسبوع الماضي، وفقًا لـ«فوربس».

270 مليون قيمة أسهم المدير السابق

وباع المدير التنفيذي السابق لشركة «تسلا» Jerome Guillen، أسهمه في الشركة بما قيمته نحو 270 مليون دولار من خلال ممارسة خيارات الأسهم بعد رحيله في 3 يونيو، وفقًا للإيداعات الأخيرة لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات، بحسب «CNBC».

استدعاء 300 ألف سيارة

وقال المنظمون الصينيون، يوم السبت الماضي، إن تيسلا ستستدعي ما يقرب من 300 ألف سيارة صينية الصنع ومستوردة من طراز 3 وطراز Y؛ لتحديث برنامج عبر الإنترنت يتعلق بالقيادة المساعدة، مع عدم مطالبة المالكين بإعادة سياراتهم.

وقالت إدارة الدولة لتنظيم السوق، عبر موقعها على الإنترنت، إن هذه الخطوة مرتبطة بوظيفة القيادة المساعدة في السيارات الكهربائية، والتي يمكن للسائقين تفعيلها حاليًا عن طريق الخطأ، ما يتسبب في تسارع مفاجئ.

وباعت شركة «تسلا»، التي تصنع الآن طراز 3 من سيارات السيدان وسيارات من طراز Y في شنغهاي، 33463 سيارة كهربائية صينية الصنع في مايو، وفقًا لبيانات الصناعة.