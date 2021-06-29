إرشادات للاستفادة من القهوة الخضراء في خسارة الوزن

كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن المشروبات الطبيعية لخسارة الوزن، وتقول الدكتورة آمال صبري، استشاري التغذية العلاجية، إن الدراسات الحديثة أثبتت أن مشروب القهوة الخضراء مع الليمون يساعد في خسارة الوزن وتقوية المناعة ولكن إذا تم تناوله بالطريقة الصحيحة.

وأوضحت استشاري التغذية العلاجية أن فقدان الوزن يتم من خلال شرب القهوة الخضراء، وهي القهوة قبل تحميصها، حيث يقلل التحميص من قوة المواد الفعالة بها وخاصة مادة الكوليرجينك «Cholerginic»، والتي تعمل على تقليل استهلاك الجسم للكربوهيدرات وعملية أكسدة الجلوكوز، ما يؤدي إلى خفض مستوى سكر الدم وبالتالي هرمون الأنسولين الذي يعمل على تراكم الدهون في الجسم إذا ارتفع مستواه في الدم.

وأكدت «صبري» أن القهوة الخضراء تساعد في رفع معدل الحرق بالجسم بالإضافة إلى احتوائها على مضادات الأكسدة التي تقوي المناعة، وللحصول على فوائد القهوة الخضراء وتجنب أثارها السلبية، كزيادة سرعة ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم والأرق والعصبية والغثيات والقيء، لابد من اتباع الإرشادات الآتية والتي ينصح بها الخبراء وهي كالتالي:

1- يفضل تناولها قبل الغذاء وتجنب تناول القهوة في المساء حتى لا تسبب الأرق الذي يرفع مستوى الكورتيزون في الدم، مما يؤدي إلى زيادة مستوى السكر والأنسولين وتراكم الدهون، فضلا عن الشعور بالجوع، وقد أثبتت الدراسات أن تناول الطعام في أوقات متأخرة من اليوم يؤدي إلى زيادة الوزن بسبب انخفاض معدل الحرق في الليل.

2- ينصح بتجنب تناولها من قبل مرضى الضغط المرتفع وكذلك الحوامل، حيث إنها قد تسبب الإجهاض أو ولادة مواليد لديهم مشكلات في الوزن.

3- يوصى بتناول من 1- 2 فنجان من القهوة يومياً فقط، لتجنب أثارها الجانبية، كما أن الإفراط في تناول القهوة يؤدي إلى انخفاض معدل الحرق وزيادة الوزن.

4- تجنب تخزين القهوة المحمصة لفترات طويلة، كما يفضل طحنها قبل استخدامها مباشرة.

5- تجنب غلي القهوة، حيث أن الطريقة المثلى لتناولها تكون بإضافة الماء المغلى إليها، وذلك للاستفادة منها وتفادي التعرض لأضرارها.

6- إضافة الليمون على القهوة يزيد من قدرتها على تقوية المناعة.