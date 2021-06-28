مواطن يحرر محضراً ضد صاحب برج لتصدع منزله بالقليوبية

تقدم مواطن يقيم بمركز طوخ، في محافظة القليوبية، ببلاغ إلى مركز الشرطة، يتهم فيه صاحب أحد الأبراج السكنية، مكون من 13 طابقاً، بالتسبب في تصدع منزله، نتيجة ميل البرج عليه، وتم تحرير المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقى اللواء فخرالدين العربي، مدير أمن القليوبية، اخطاراً اليوم الاثنين، بورد بلاغ إلى العميد تامر موسى، مأمور مركز شرطة طوخ، من مواطن يتضرر فيه من تصدع منزله، بسبب ميل برج مكون من 13 طابقاً، مقام حديثاً، مما تسبب في تضرر منزله، وظهور تشققات به.

وشكل مجلس مدينة طوخ لجنه لفحص البرج والمنزل محل الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.

وفي وقت سابق، شهد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، حملة إزالة برج سكني مخالف بدون ترخيص على مساحة 110 أمتار مربعة، مكون من دور أرضي و11 دور علوي، مخالف للشروط الهندسية وخطوط التنظيم، بشارع جمال عبد الناصر بمدينة التعاون بحي غرب شبرا الخيمة، وذلك بحضور مسئولي الجهاز التنفيذي، الدكتور سمير حماد، نائب المحافظ، ومصطفى حسانين، نائب رئيس حي غرب شبرا الخيمة، ومن القيادات الأمنية، اللواء أسامة عبد الفتاح، مساعد مدير الأمن لفرقة الخانكة.

وأكد محافظ القليوبية أنه سيتم استمرار مراقبة أعمال البناء بالمحافظة على مدار الساعة، للتصدي لأي محاولة قد يقوم بها المخالفون، وحذر المحافظ كل من تسول له نفسه استغلال الأزمات في انتهاك القانون، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية ضده.

وشدد «الهجان» على رؤساء المدن والأحياء بالتصدي بكل حسم لمخالفات البناء فى المهد قبل استفحالها وصعوبة إزالتها.