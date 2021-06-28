لمحبي الحيوانات الإليفة.. 4 تطبيقات تساعدك في تربية كلبك بطرق صحيحة

يعد امتلاك حيوان أليف وتربيته مسؤولية كبيرة، لذلك عليك الحصول على المساعدة من أشخاص لديهم خبرة في تربية الحيوانات الأليفة. ويقدم موقع the indian express عددا من التطبيقات التي تساعد مربي الحيوانات الأليفة بشكل عام، والكلاب بشكل خاص، في معرفة العديد من الأشياء عنها، وكيفية تربيتها والاعتناء بها.

وقال الموقع، أنه أصبح حاليا الحصول على هذه المساعدة من خلال التكنولوجيا، حيث إن هناك الكثير من التطبيقات الموجهة للحيوانات الأليفة، التي يمكنك العثور عليها عبر الإنترنت، فإن بعضها مفيد حقًا ويجعل الحياة أسهل بكثير على مربي الحيوانات.

واستعرض الموقع أفضل هذه التطبيقات على النحو التالي..

تطبيق pet's 11

يحتاج تطبيق pet's 11 منك للتسجيل، ولكن بمجرد الانتهاء من ذلك، فإنه يقدم مجموعة من الخدمات المختلفة، حيث تتضمن خدماته تقويمًا، حيث يمكنك إعداد تذكيرات بالتطعيمات الخاصة بحيوانك الأليف، بالإضافة إلى تذكيرات يومية للأدوية.

كما يوجد قسم واحد يتيح لك تخزين جميع مستنداتك المتعلقة بالتطعيم وأي تحاليل دم في مكان واحد، ويتيح لك قسم التخزين تخزين صور حيوانك الأليف أيضًا، بينما يستهدف التطبيق أيضًا المتخصصين المحترفين وجمعيات رعاية الحيوانات الأليفة، فقد استخدمته في الوضع الافتراضي «رعاية الحيوانات الأليفة» المخصص للأفراد والعائلات، فهناك الكثير لهذا التطبيق الذي ستستكشفه بعد التثبيت. والأكثر من ذلك، أنه مفيد أيضًا إذا كان لديك قطة أو طيور أو حيوانات أليفة أخرى شهيرة.

تطبيق دوجو Dogo

تطبيق «دوجو»، يقدم كل شيء عن التواصل بينك وبين الكلب الخاص بك، ويبدأ التطبيق الموجه نحو التدريب بطرح عدد من الأسئلة بنعم أو لا مثل «هل يعاني جروك من حوادث؟» و«هل يعود كلبك إليك فورًا عند الطلب؟».

وهذا التطبيق يشبه إلى حد كبير تطبيقات التمرين البشري، التي تتميز بالدروس والامتحانات.

ويمكن اتباع التقويم على نظام يومي، وعلى الرغم من أنه قد يبدأ في الشعور بالدهشة للغاية، فإن الجرو الخاص بك سوف يلتقط الأشياء بسرعة، وتشمل الموضوعات التي يتم تناولها مجالات مثل التغذية باليد، والتدريب على استخدام النونية، والمساعدة في الصناديق، والمناولة، والياقات، والعض وأكثر من ذلك.

تطبيق Puppr

هو أيضًا تطبيق تدريب آخر للكلاب بواجهة مستخدم ونهج مختلفين تمامًا، مقارنةً بـDogo، ولكنه يخدم الغرض نفسه بشكل أساسي، وترشد الوحدة التدريبية المستندة إلى Clicker المستخدمين إلى تدريب كلابهم، باستخدام نهج التعزيز الإيجابي، مما يتيح لهم معرفة أشياء مثل وقت علاج الكلب بعد تمرين ناجح.

ويمكنك أيضًا إنفاق بعض المال وشراء المزيد من حزم التدريب التي لم يتم تغطيتها في الخطط الأساسية مثل حزمة «Silly» التي تتضمن حيلًا مثل التدحرج والدوران والزحف والرقص.

تطبيق Dog Sounds

وهي طريقة ممتعة لقضاء بعض الوقت مع الجرو الخاص بك عندما لا يتدرب بجدية، ويحتوي التطبيق على عدد من المؤثرات الصوتية من تلك الخاصة بالكلاب الأخرى إلى الألعاب الحادة التي تعد طرقًا رائعة لجذب الجرو الخاص بك لبعض وقت اللعب.