لحظة وصول القطع الأثرية المستردة من باريس إلى مطار القاهرة «فيديو»

نشرت النيابة العامة، مقطع فيديو، يظهر لحظة وصول المستشار حمادة الصاوي، النائب العام إلى أرض الوطن، على متن طائرة خطوط مصر للطيران، ومعه القطع الأثرية التي استردها من دولة فرنسا، بعدما أسفر التعاون القضائي المصري الفرنسي، عن وقف بيع هذه القطع البالغ عددها 114 قطعة أثرية مختلفة الأحجام والأشكال.

وعاد النائب العام، ووفد «النيابة العامة» المرافق له بالقطع الأثرية المستردة من دولة فرنسا، أمس الأحد، وبرفقته «الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار» و«مدير إدارة الآثار المستردة»، حيث أشرف النائب العام وأعضاء النيابة على إتمام إجراءات شحن القطع الأثرية المستردة ووصولها على متن الطائرة التي أقلته هو والوفد المرافق من فرنسا.

وأمر المستشار حمادة الصاوي، بتسليم القطع الأثرية المستردة للجنة الفنية المشكَّلة من «وزارة الآثار» لفحصها، وبيان الحضارات المصرية التي تنسب إليها.

وكشفت تحقيقات «النيابة العامة» في القضية التي استُرِدَّت فيها تلك القطع، بدأت منذ عام 2019، أن مواطنا فرنسيا أَبلغ «سفارةَ جمهورية مصر العربية» لدى فرنسا، باقتناء فرنسيٍّ -متوفى- القطع الأثرية بمسكنه في باريس بعد دخولها بطريقة غير مشروعة، وأُخطِرت «النيابة العامة المصرية» بالواقعة وباشرت إجراءات التحقيق، واتخذت سبل التعاون القضائي الدولي مع السلطات القضائية الفرنسية، وأُلقي القبض على فرنسي بالبلاد ومصريَيْنِ اثنين شاركوا في الواقعة، وكانوا على صلة بالمتوفى، فاستُجوبوا فيما نُسب إليهم من اتهامات، وانتهى التنسيق بين السلطتين القضائيتين إلى تعاون مثمرٍ، أسفر عن وقف التعامل إزاء القطع الأثرية سواء بالبيع أو بأي صورة أخرى، وردها إلى الدولة المصرية.

وانتقل النائب العام ووفد رفيع المستوى من النيابة العامة، وفي رفقته الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ومدير إدارة الآثار المستردة إلى فرنسا، لاسترداد القطع حتى عادت أمس إلى مصر، ولا تزال التحقيقات جارية للوصول لحقيقة ملابسات كيفية تهريبها والمشاركين في الجريمة.

وأشاد المستشار حمادة الصاوي النائب العام، بالتعاون الفعَّال بين السلطتين القضائيتين بالبلدين، مؤكدًا حرصَ «النيابة العامة» على التصدي لمثل هذه الجرائم، حفاظًا على التراث الثقافي والتاريخي المصري العريق، ومشيدًا بالتعاون المثمر بين مؤسسات الدولة المصرية في هذه الواقعة وغيرها من الوقائع، مؤكدًا ضرورةَ استمراره لوحدة الهدف والمسعى.