«التضامن»: ضم 42 ألف مسن و26 ألف معاق لمظلة «تكافل وكرامة»

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة أنشأت مراكزا للاكتشاف المبكر للإعاقة في الريف، وإذا تم اكتشاف الإعاقة يُنتقل الطفل إلى مراكز التأهيل، مشددة على أن نسبة ذوي الإعاقة في الريف أكبر بكثير من الحضر، لافتة إلى أن 42 ألف مسن سيدخلون خلال الفترة المقبلة تحت مظلة برنامج «تكافل وكرامة» بجانب 70 ألف طالب جامعي، و26 ألفا من ذوي الإعاقة سيتم إضافتهم تحت مظلة تكافل وكرامة.

وأضافت «القباج» في لقاء مع برنامج «الحقيقة» المذاع على قناة «Extra News» الفضائية، وتقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن الوزارة تؤمن بالتنوع والدمج، والوزارة تسعى إلى تمكين ذوي الإعاقة والفقراء في المجتمع، والوزارة تتيح لهم وللاجئين فرصًا في المعارض التي تنظمها، كما تتيح لهم فرصًا تعليمية، وتقدم حواسب آلية ناطقة للمكفوفين.

تكليفات بدعم المعاقين

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن هناك تكليفات من القيادة السياسية بتسهيل حياة ذوي الإعاقة ولكي لا تعوق هذه الإعاقة حياتهم، وتوفير فرص عمل لهم ولمساعديهم مثل مرافق الكفيف.

وأكدت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بتوفير منظومة متكاملة لتوفير الأجهزة التعويضية، وارتفع الدعم النقدي لذوي الاحتياجات الخاصة إلى 5 مليارات جنيه سنويًا، أما بطاقات الخدمات المتكاملة فهي البطاقات التي يحصل عليهم ذوي الإعاقة من أجل الحصول على كافة خدماتهم، وتم استخراج أكثر من 820 ألف بطاقة.

دعم معارض ديارنا

أما عن معارض «ديارنا»، فأشارت وزيرة التضامن إلى أنها تعبر عن التراث المصري والفن بأشكاله المختلفة من الموبيليا إلى الإكسسوار، ومصر جميلة ورائعة ويجب إبراز منتجاتهم، وهم يحتاجون إلى دعم في التسويق، والتصميمات والتدريبات على المهنة، ويحتاجون إلى دعم لإدراجهم في الشمول المالي، موضحة أن الوزارة تقوم بهذا الدور منذ حوالي 57 سنة، وتشجع على الأسر والقرى المنتجة، والإنتج هو كرامة لمصر كلها.